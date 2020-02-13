Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года. Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.
Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года. Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.
Волгарь написав:Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО EUR/USD 1,0843 https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.
Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота.