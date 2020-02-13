Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года. Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.
Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года. Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.
Волгарь написав:Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО EUR/USD 1,0843 https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.
Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота.
Shummi написав:Надо поглядеть статистику, кто это там вкладывается сейчас в облигации в Долгосрочные. Думаю все выкупает ФРС уже.
Напрасно Вы так думаете - Баланс ФРС около 4,2 трлн. долларов (и немалую часть там соотавляют ипотечные облигации). А казначейство ежегодно размещает новых бумаг на 11+ трлн., причем они торгуются близко к номиналу. FEDERAL RESERVE statistical release H.4.1 Millions of dollars Release Date: Thursday, February 13, 2020 Securities held outright1 3,828,262 U.S. Treasury securities 2,438,021 Total factors supplying reserve funds 4,221,818 https://www.federalreserve.gov/releases ... nt/h41.htm Как видно tresuarea/notes/bills на балансе чуть более половины от всех активвов United States 10-Year Bond Yield Overview https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield