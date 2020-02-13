В Азии упал спрос на ювелирные украшения, но ценам на золото ничего не угрожает.
WSJ: в Ухане может быть миллион неучтенных носителей коронавируса.
Почему триллионы в золотовалютных резервах не спасут Китай от вируса.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 13 лют, 2020 13:14
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
В Азии упал спрос на ювелирные украшения, но ценам на золото ничего не угрожает.
WSJ: в Ухане может быть миллион неучтенных носителей коронавируса.
Почему триллионы в золотовалютных резервах не спасут Китай от вируса.
Додано: Чет 13 лют, 2020 15:34
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:08
Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО
EUR/USD 1,0843
А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:26
Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:50
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Надо поглядеть статистику, кто это там вкладывается сейчас в облигации в Долгосрочные.
Думаю все выкупает ФРС уже.
Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:38
Напрасно Вы так думаете - Баланс ФРС около 4,2 трлн. долларов (и немалую часть там соотавляют ипотечные облигации). А казначейство ежегодно размещает новых бумаг на 11+ трлн., причем они торгуются близко к номиналу.
FEDERAL RESERVE statistical release H.4.1 Millions of dollars
Release Date: Thursday, February 13, 2020
Securities held outright1 3,828,262
U.S. Treasury securities 2,438,021
Total factors supplying reserve funds 4,221,818
Как видно tresuarea/notes/bills на балансе чуть более половины от всех активвов
United States 10-Year Bond Yield Overview
Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:06
Человек отстал от жизни...
Сильный доллар уже не всегда есть минус для золота.
Классические теории о рынках и корреляция в паре доллар-золото приказали долго жить. Это было видно уже после снижения ставки ФРС. На сиё важное событие золото отреагировало практически никак.
Это видно и сейчас, когда одновременно растёт и курс доллара и цена на золото, что раньше было крайне редко.
Доллар растет потому что падает евро, из-за неважных дел в экономике
Германии, а золото растёт на плохих новостях из Китая.
Одно другому уже не мешает....
Судя по всему евро будет падать и дальше, так как автопром Германии терпит полный швах, особенно в Китае, где продажи авто уже упали почти на 50%. А по прогнозам могут упасть до 80%.
В китайских автосалонах покупателей почти нет.
...... A China Automobile Dealer's association poll shows that dealers predict a drastic drop in sales of 50% to 80% this month, compared to February 2019. 70% of dealers have said they have seen "almost no customers" since the end of January.
Додано: Вів 18 лют, 2020 17:29
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
На площадках всё дёргается как ошпаренное, нервы накаляются...ой шо та грядёт
Додано: Вів 18 лют, 2020 18:35
https://news.finance.ua/ru/news/-/14189 ... banknotami
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