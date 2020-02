Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:06

hxbbgaf написав: Волгарь написав: Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО

EUR/USD 1,0843

https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts

А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира. Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРОА сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.

Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота. Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота.

Человек отстал от жизни...Сильный доллар уже не всегда есть минус для золота.Классические теории о рынках и корреляция в паре доллар-золото приказали долго жить. Это было видно уже после снижения ставки ФРС. На сиё важное событие золото отреагировало практически никак.Это видно и сейчас, когда одновременно растёт и курс доллара и цена на золото, что раньше было крайне редко.Доллар растет потому что падает евро, из-за неважных дел в экономикеГермании, а золото растёт на плохих новостях из Китая.Одно другому уже не мешает....Судя по всему евро будет падать и дальше, так как автопром Германии терпит полный швах, особенно в Китае, где продажи авто уже упали почти на 50%. А по прогнозам могут упасть до 80%.В китайских автосалонах покупателей почти нет....... A China Automobile Dealer's association poll shows that dealers predict a drastic drop in sales of 50% to 80% this month, compared to February 2019. 70% of dealers have said they have seen "almost no customers" since the end of January.