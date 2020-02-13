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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2043204420452046
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 13:14

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Jewelry makers are also feeling the pain.


В Азии упал спрос на ювелирные украшения, но ценам на золото ничего не угрожает.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/1 ... ugroz.html

WSJ: в Ухане может быть миллион неучтенных носителей коронавируса.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/1 ... irusa.html

Почему триллионы в золотовалютных резервах не спасут Китай от вируса.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/1 ... irusa.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2020 15:34

Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года.
Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:08

  hxbbgaf написав:
Дефицит бюджета США достиг максимума с 2011 года.
Минфин США отчитался о том, что в январе власти потратили на $ 32,6 миллиарда больше, чем заработали, дефицит бюджета оказался почти в три раза больше, чем ожидалось.Совокупный дефицит бюджета на начало финансового года, который в США начинается в октябре, достиг 389 миллиардов долларов, это на четверть больше, чем годом ранее, пишут vesti. Дефицит достиг максимума с 2011 года. Тогда на волне борьбы с последствиями финансового кризиса по итогам года дефицит составил колоссальные 1,3 триллиона долларов.

Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО
EUR/USD 1,0843
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:26

  Волгарь написав:Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО
EUR/USD 1,0843
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.

Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 13:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Надо поглядеть статистику, кто это там вкладывается сейчас в облигации :-) в Долгосрочные.
Думаю все выкупает ФРС уже.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 14:38

  Shummi написав:Надо поглядеть статистику, кто это там вкладывается сейчас в облигации :-) в Долгосрочные.
Думаю все выкупает ФРС уже.

Напрасно Вы так думаете - Баланс ФРС около 4,2 трлн. долларов (и немалую часть там соотавляют ипотечные облигации). А казначейство ежегодно размещает новых бумаг на 11+ трлн., причем они торгуются близко к номиналу.
FEDERAL RESERVE statistical release H.4.1 Millions of dollars
Release Date: Thursday, February 13, 2020
Securities held outright1 3,828,262
U.S. Treasury securities 2,438,021
Total factors supplying reserve funds 4,221,818
https://www.federalreserve.gov/releases ... nt/h41.htm
Как видно tresuarea/notes/bills на балансе чуть более половины от всех активвов
United States 10-Year Bond Yield Overview
https://www.investing.com/rates-bonds/u ... bond-yield
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2020 18:06

  hxbbgaf написав:
  Волгарь написав:Неплохо-неплохо. Но пока кросс к ЕВРО
EUR/USD 1,0843
https://ru.investing.com/equities/gazprom_rts
А сильный доллар - это не только минус для золота, но и магнит, притягивающий деньги в облигации со всего мира.

Если просто печатают дофига евро, то это никак не минус для золота.

Человек отстал от жизни...
Сильный доллар уже не всегда есть минус для золота.
Классические теории о рынках и корреляция в паре доллар-золото приказали долго жить. Это было видно уже после снижения ставки ФРС. На сиё важное событие золото отреагировало практически никак.
Это видно и сейчас, когда одновременно растёт и курс доллара и цена на золото, что раньше было крайне редко.
Доллар растет потому что падает евро, из-за неважных дел в экономике
Германии, а золото растёт на плохих новостях из Китая.
Одно другому уже не мешает....
Судя по всему евро будет падать и дальше, так как автопром Германии терпит полный швах, особенно в Китае, где продажи авто уже упали почти на 50%. А по прогнозам могут упасть до 80%.
В китайских автосалонах покупателей почти нет.
...... A China Automobile Dealer's association poll shows that dealers predict a drastic drop in sales of 50% to 80% this month, compared to February 2019. 70% of dealers have said they have seen "almost no customers" since the end of January.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 17:29

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

На площадках всё дёргается как ошпаренное, нервы накаляются...ой шо та грядёт
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 18:35

  Чукча2 написав:На площадках всё дёргается как ошпаренное, нервы накаляются...ой шо та грядёт

https://news.finance.ua/ru/news/-/14189 ... banknotami
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2043204420452046
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