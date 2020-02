Додано: Вів 18 лют, 2020 20:27

Чукча2 написав: На площадках всё дёргается как ошпаренное, нервы накаляются...ой шо та грядёт На площадках всё дёргается как ошпаренное, нервы накаляются...ой шо та грядёт

Многие уже начали понимать, что Китай скрывает настоящую информацию о пандемии..Gold futures have just surged back above $1600 as investors worldwide charge into safe-havens this morning (bonds are also bid, as is the USDollar) as it becomes clearer and clearer that China is lying and no one really knows the situation of the Covid-19 pandemic.