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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2044204520462047
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Gold futures have just surged back above $1600

1700 солью остатки
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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