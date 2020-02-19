1700 солью остатки
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 19 лют, 2020 13:57
odessit2007
Если будет кому. Читал что продажи физики уже упали на 50% в Январе. Покупатель не идте.
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:30
пару недель назад проблем не было по цене биржи
какие физики и какие продажи не могу понять
я не читатель
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Сер 19 лют, 2020 16:57
Вам удалось продать по бирже? Это кому, знакомому?
На черном рынке даже менялы ниже биржи уже несколько месяцев продают/готовы продать.
Зайдите посмотрите на миняйле, даже сейчас есть. По бирже никто не продает и темболее не принимает.
Додано: Чет 20 лют, 2020 08:57
vladus17
не выходя с кабинета
еще раз
я не читатель
то шо вы мне пытаетесь объяснить я знал и забыл уже очень давно
ездил и смотрел
свое дерьмо неликвидное пускай себе оставят
только Argor Heraeus, Valcambi, Umicore штамп в идеальной упаковке
(Argor мне больше всего нравятся)
весь остальной неликвид на 5-10 баксов дешевле только для жадных идиотов
желающих потом иметь больную голову с продажей
за год золото почти 20% в плюсе в баксе
и вам жалко 10-20 баксов шобы таки спать спокойно?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
Додано: Чет 20 лют, 2020 09:37
Ну вам повезло толкнуть кому то за дорого.
Когда я занимался металлом я ничего другого у нас в стране кроме Юмикор, Аргор, Валкамби, и Кредит Суисс(по сути тот же Валкамби) и не видел.
Хотя лгу, видел 1 раз 50ти граммовку от PAMP. Но только видел, не покупал.
Мне не желако ни 10 ни 20 баксво. Мне вообще по барабану уже, я в бетоне копытцами встрял
Я вам просто говорю как в Киеве менялы работают.
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