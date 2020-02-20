Додано: Чет 20 лют, 2020 09:37

odessit2007 написав: vladus17

Вам удалось продать по бирже? Это кому, знакомому?

не выходя с кабинета

На черном рынке даже менялы ниже биржи уже несколько месяцев продают/готовы продать.

Зайдите посмотрите на миняйле, даже сейчас есть. По бирже никто не продает и темболее не принимает.

еще раз

я не читатель

то шо вы мне пытаетесь объяснить я знал и забыл уже очень давно

ездил и смотрел

свое дерьмо неликвидное пускай себе оставят

только Argor Heraeus, Valcambi, Umicore штамп в идеальной упаковке

(Argor мне больше всего нравятся)

весь остальной неликвид на 5-10 баксов дешевле только для жадных идиотов

желающих потом иметь больную голову с продажей

за год золото почти 20% в плюсе в баксе

и вам жалко 10-20 баксов шобы таки спать спокойно? vladus17не выходя с кабинетаеще разя не читательто шо вы мне пытаетесь объяснить я знал и забыл уже очень давноездил и смотрелсвое дерьмо неликвидное пускай себе оставяттолько Argor Heraeus, Valcambi, Umicore штамп в идеальной упаковке(Argor мне больше всего нравятся)весь остальной неликвид на 5-10 баксов дешевле только для жадных идиотовжелающих потом иметь больную голову с продажейза год золото почти 20% в плюсе в баксеи вам жалко 10-20 баксов шобы таки спать спокойно?

Ну вам повезло толкнуть кому то за дорого.Когда я занимался металлом я ничего другого у нас в стране кроме Юмикор, Аргор, Валкамби, и Кредит Суисс(по сути тот же Валкамби) и не видел.Хотя лгу, видел 1 раз 50ти граммовку от PAMP. Но только видел, не покупал.Мне не желако ни 10 ни 20 баксво. Мне вообще по барабану, я уже в бетоне копытцами встрялЯ вам просто говорю как в Киеве менялы работают.