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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2044204520462047
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 11:56

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Gold futures have just surged back above $1600

1700 солью остатки
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 13:57

odessit2007
Если будет кому. Читал что продажи физики уже упали на 50% в Январе. Покупатель не идте.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:30

  vladus17 написав:odessit2007
Если будет кому. Читал что продажи физики уже упали на 50% в Январе. Покупатель не идте.

пару недель назад проблем не было по цене биржи
какие физики и какие продажи не могу понять
я не читатель :mrgreen:
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 16:57

  odessit2007 написав:
  vladus17 написав:odessit2007
Если будет кому. Читал что продажи физики уже упали на 50% в Январе. Покупатель не идте.

пару недель назад проблем не было по цене биржи
какие физики и какие продажи не могу понять
я не читатель :mrgreen:

Вам удалось продать по бирже? Это кому, знакомому?
На черном рынке даже менялы ниже биржи уже несколько месяцев продают/готовы продать.
Зайдите посмотрите на миняйле, даже сейчас есть. По бирже никто не продает и темболее не принимает.
Зображення
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 08:57

vladus17
Вам удалось продать по бирже? Это кому, знакомому?

не выходя с кабинета
На черном рынке даже менялы ниже биржи уже несколько месяцев продают/готовы продать.
Зайдите посмотрите на миняйле, даже сейчас есть. По бирже никто не продает и темболее не принимает.

еще раз
я не читатель
то шо вы мне пытаетесь объяснить я знал и забыл уже очень давно
ездил и смотрел
свое дерьмо неликвидное пускай себе оставят
только Argor Heraeus, Valcambi, Umicore штамп в идеальной упаковке
(Argor мне больше всего нравятся)
весь остальной неликвид на 5-10 баксов дешевле только для жадных идиотов
желающих потом иметь больную голову с продажей
за год золото почти 20% в плюсе в баксе
и вам жалко 10-20 баксов шобы таки спать спокойно?
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 09:37

  odessit2007 написав:vladus17
Вам удалось продать по бирже? Это кому, знакомому?

не выходя с кабинета
На черном рынке даже менялы ниже биржи уже несколько месяцев продают/готовы продать.
Зайдите посмотрите на миняйле, даже сейчас есть. По бирже никто не продает и темболее не принимает.

еще раз
я не читатель
то шо вы мне пытаетесь объяснить я знал и забыл уже очень давно
ездил и смотрел
свое дерьмо неликвидное пускай себе оставят
только Argor Heraeus, Valcambi, Umicore штамп в идеальной упаковке
(Argor мне больше всего нравятся)
весь остальной неликвид на 5-10 баксов дешевле только для жадных идиотов
желающих потом иметь больную голову с продажей
за год золото почти 20% в плюсе в баксе
и вам жалко 10-20 баксов шобы таки спать спокойно?

Ну вам повезло толкнуть кому то за дорого.
Когда я занимался металлом я ничего другого у нас в стране кроме Юмикор, Аргор, Валкамби, и Кредит Суисс(по сути тот же Валкамби) и не видел.
Хотя лгу, видел 1 раз 50ти граммовку от PAMP. Но только видел, не покупал.
Мне не желако ни 10 ни 20 баксво. Мне вообще по барабану, я уже в бетоне копытцами встрял :oops:
Я вам просто говорю как в Киеве менялы работают.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 10:06

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  vladus17 написав:я уже в бетоне копытцами встрял

тоже самое
осталась мелочь
будет 1700 сдам все
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 14:35

  odessit2007 написав:
  vladus17 написав:я уже в бетоне копытцами встрял

тоже самое
осталась мелочь
будет 1700 сдам все

Лоб 2000 прогнозирует в этом году. Во время гула печатных станков и пузыря на фондовом рынке взлет может произойти до непредсказуемых высот. Смотрите тот же палладий. Его судьбу может повторить серебро, а может и золото (даже если в меньших масштабах, это все равно немало).
Так что сдавать нет смысла, чтоб сидеть в обесценивающемся фиате и кусать локти. А так как недвига у вас уже есть (не надо снимать), то вдвойне нет смысла продавать золото.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 09:46

Американские 10-летние бонды уже на самых низких уровнях - 1.49.
Китайцы заливают свою экономику огромным количеством денег, дабы показать всему миру что у них все гуд. На этих деньгах ихний SHANGHAI Composite искусственно растёт, а юань падает, так как дураков уже мало осталось. Многие инвесторы продают китайскую валюту и уходят в защиту. Соответственно и золотишко прёт как на дрожжах.
Довольно тревожный звоночек для мировой экономики...
Позитива пока не видно никакого, так что золотишку ещё есть куда расти.
наблюдательный
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  #<1 ... 2044204520462047
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