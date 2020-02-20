Кто понял жизнь - тот не спешит
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:00
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:14
vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага!
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.
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