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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2045204620472048
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:00

  vladus17 написав: Поэтому идти вверх будем очень осторожно.

Кто понял жизнь - тот не спешит :D
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:14

vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит :-)
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле :-)
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! :-)
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59

  vladus17 написав:А в случае победы Китайцев над коронавирусом, слив будет грандиозным...

Вирус уже ушел на второй план, судя по поведению нефти и фонды последних дней. Просто печатают деньги. Много денег. Чтоб хранящие в фиате потеряли свои сбережения. А если кто-то теряет, то кто-то находит...
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Shummi написав:Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.

Вам сколько лет , что бы пиписьками предлагать мерятся?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:58

  Shummi написав:vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит :-)
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле :-)
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! :-)
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.


Если исходить из фактажа. Денежная масса M0 за последние лет 10 выросла на 15 трлн usd (ЕЦБ,ФРС,банк Японии). Гиперинфляция отсутствует, при этом идет борьба с дефляцией. Станок работает не на реальный сектор экономики, а на финансовые рынки. Если денежная масса прорвет барьеры и переместится реальный сектор, то мало не покажется никому.
Вопрос в одном когда ? Прогнозам о 2000 за унцию из российских источников уже больше года.
Относительно коронавируса есть группа противоречащих друг другу версий (не моих):
- шумиха, создание паники с целью заработать на бирже;
- запущен триггер с целью обнулить долги, замедление роста китайской экономики до 4% может привести к глобальной депрессии;
- после подписания Китаем кабальных для него торговых соглашений с США, Китай дал асимметричный ответ США. Под видом проблемы с коронавирусом прекращаются поставки необходимых товарных групп с целью показать свою значимость;
- непредумышленная утечка вируса из китайской лаборатории;
- вирус запущен извне с целью дестабилизировать ситуацию в Китае, помочь группе комсомольцев в борьбе с Си;
tumos
 
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  #<1 ... 2045204620472048
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