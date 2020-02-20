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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2045204620472048
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:00

  vladus17 написав: Поэтому идти вверх будем очень осторожно.

Кто понял жизнь - тот не спешит :D
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:14

vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит :-)
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле :-)
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! :-)
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.
Shummi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59

  vladus17 написав:А в случае победы Китайцев над коронавирусом, слив будет грандиозным...

Вирус уже ушел на второй план, судя по поведению нефти и фонды последних дней. Просто печатают деньги. Много денег. Чтоб хранящие в фиате потеряли свои сбережения. А если кто-то теряет, то кто-то находит...
hxbbgaf
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  Shummi написав:Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.

Вам сколько лет , что бы пиписьками предлагать мерятся?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:58

  Shummi написав:vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит :-)
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле :-)
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! :-)
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.


Если исходить из фактажа. Денежная масса M0 за последние лет 10 выросла на 15 трлн usd (ЕЦБ,ФРС,банк Японии). Гиперинфляция отсутствует, при этом идет борьба с дефляцией. Станок работает не на реальный сектор экономики, а на финансовые рынки. Если денежная масса прорвет барьеры и переместится реальный сектор, то мало не покажется никому.
Вопрос в одном когда ? Прогнозам о 2000 за унцию из российских источников уже больше года.
Относительно коронавируса есть группа противоречащих друг другу версий (не моих):
- шумиха, создание паники с целью заработать на бирже;
- запущен триггер с целью обнулить долги, замедление роста китайской экономики до 4% может привести к глобальной депрессии;
- после подписания Китаем кабальных для него торговых соглашений с США, Китай дал асимметричный ответ США. Под видом проблемы с коронавирусом прекращаются поставки необходимых товарных групп с целью показать свою значимость;
- непредумышленная утечка вируса из китайской лаборатории;
- вирус запущен извне с целью дестабилизировать ситуацию в Китае, помочь группе комсомольцев в борьбе с Си;
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:03

  hxbbgaf написав:Вирус уже ушел на второй план, судя по поведению нефти и фонды последних дней.

Многие эксперты полагают что Китай врёт о количестве заболевших.
Цель властей эаставить население идти на работу, иначе будет катастрофа в экономике. Пекин готов принести в жертву здоровых граждан, смешивая их с потенциально зараженными. Вместо того, чтобы поставить «позитивную тенденцию» к вспышке, безжалостные правители Китая могут вскоре получить то, что происходит, когда 1,4 миллиарда китайцев хватают вилы...
....What Li meant is that Beijing is willing to sacrifice healthy citizens by commingling them with potentially infected ones, if it means that China's GDP, already set for a record plunge, can be pushed up just a bit. Of course, none of this is lost on the people, and in a country where the biggest morbid fear is one where the middle class rises up and overthrows the communist parasites in charge, there is a distinct possibility that by telegraphing to the people just how worthless their lives are to Beijing, the instead of delivering a "positive trend" for the outbreak, China's ruthless rulers may soon be on the receiving end of what happens when 1.4 billion Chinese grab the pitchforks and go after those who are willing to risk their lives if only it means that the "quota met" bonus payment for 2020 is made.

Судя по новостям, неважные дела уже начались и в Ю.Корее.
Там идёт очень агрессивное экспоненциальное увеличение заболеваний.
Город Тэгу, с 2,5 миллионами жителей уже заблокирован....
наблюдательный
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  #<1 ... 2045204620472048
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