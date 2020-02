Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:03

hxbbgaf написав: Вирус уже ушел на второй план, судя по поведению нефти и фонды последних дней. Вирус уже ушел на второй план, судя по поведению нефти и фонды последних дней.

Многие эксперты полагают что Китай врёт о количестве заболевших.Цель властей эаставить население идти на работу, иначе будет катастрофа в экономике. Пекин готов принести в жертву здоровых граждан, смешивая их с потенциально зараженными. Вместо того, чтобы поставить «позитивную тенденцию» к вспышке, безжалостные правители Китая могут вскоре получить то, что происходит, когда 1,4 миллиарда китайцев хватают вилы.......What Li meant is that Beijing is willing to sacrifice healthy citizens by commingling them with potentially infected ones, if it means that China's GDP, already set for a record plunge, can be pushed up just a bit. Of course, none of this is lost on the people, and in a country where the biggest morbid fear is one where the middle class rises up and overthrows the communist parasites in charge, there is a distinct possibility that by telegraphing to the people just how worthless their lives are to Beijing, the instead of delivering a "positive trend" for the outbreak, China's ruthless rulers may soon be on the receiving end of what happens when 1.4 billion Chinese grab the pitchforks and go after those who are willing to risk their lives if only it means that the "quota met" bonus payment for 2020 is made.Судя по новостям, неважные дела уже начались и в Ю.Корее.Там идёт очень агрессивное экспоненциальное увеличение заболеваний.Город Тэгу, с 2,5 миллионами жителей уже заблокирован....