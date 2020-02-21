Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:04

Shummi написав: Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага!

Shummi написав: Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах? Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?

Shummi написав: Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу. Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.

История это одно. Иногда просто люди так долго не живут.Если брать большие отрезки времени 100+ лет то золото однозначно в выиграше против фиатных денег. Я же говорю о более кратких перспективах в несколько месяцев. Максимум год-два.Какой еще скрин шорта? Я свою физику уже давно слил и забыл. Продал с хорошим плюсом от того когда покупал. И на том спасибо. Миллионером на нем стать и не планировал.На все 10тыс грн серебра купили??? Ну гоу скрин, посмотрим, раз уж так похвастаться решили.У меня самого еще немного осталось серого. Буду распродавать. От него всеравно толку как с козла молока.(Кому интересно серебро- обращайтесь в ЛС)А с золотом что? Мы же вроде о золоте разговор вели, а вы сразу на серебро переключились. Сами небось зашортили?