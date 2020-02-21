Кто понял жизнь - тот не спешит
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:00
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:14
vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага!
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 11:59
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:55
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
del
Востаннє редагувалось vladus17 в П'ят 21 лют, 2020 17:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 12:58
Если исходить из фактажа. Денежная масса M0 за последние лет 10 выросла на 15 трлн usd (ЕЦБ,ФРС,банк Японии). Гиперинфляция отсутствует, при этом идет борьба с дефляцией. Станок работает не на реальный сектор экономики, а на финансовые рынки. Если денежная масса прорвет барьеры и переместится реальный сектор, то мало не покажется никому.
Вопрос в одном когда ? Прогнозам о 2000 за унцию из российских источников уже больше года.
Относительно коронавируса есть группа противоречащих друг другу версий (не моих):
- шумиха, создание паники с целью заработать на бирже;
- запущен триггер с целью обнулить долги, замедление роста китайской экономики до 4% может привести к глобальной депрессии;
- после подписания Китаем кабальных для него торговых соглашений с США, Китай дал асимметричный ответ США. Под видом проблемы с коронавирусом прекращаются поставки необходимых товарных групп с целью показать свою значимость;
- непредумышленная утечка вируса из китайской лаборатории;
- вирус запущен извне с целью дестабилизировать ситуацию в Китае, помочь группе комсомольцев в борьбе с Си;
Додано: П'ят 21 лют, 2020 14:03
Многие эксперты полагают что Китай врёт о количестве заболевших.
Цель властей эаставить население идти на работу, иначе будет катастрофа в экономике. Пекин готов принести в жертву здоровых граждан, смешивая их с потенциально зараженными. Вместо того, чтобы поставить «позитивную тенденцию» к вспышке, безжалостные правители Китая могут вскоре получить то, что происходит, когда 1,4 миллиарда китайцев хватают вилы...
....What Li meant is that Beijing is willing to sacrifice healthy citizens by commingling them with potentially infected ones, if it means that China's GDP, already set for a record plunge, can be pushed up just a bit. Of course, none of this is lost on the people, and in a country where the biggest morbid fear is one where the middle class rises up and overthrows the communist parasites in charge, there is a distinct possibility that by telegraphing to the people just how worthless their lives are to Beijing, the instead of delivering a "positive trend" for the outbreak, China's ruthless rulers may soon be on the receiving end of what happens when 1.4 billion Chinese grab the pitchforks and go after those who are willing to risk their lives if only it means that the "quota met" bonus payment for 2020 is made.
Судя по новостям, неважные дела уже начались и в Ю.Корее.
Там идёт очень агрессивное экспоненциальное увеличение заболеваний.
Город Тэгу, с 2,5 миллионами жителей уже заблокирован....
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:11
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
География распространения коронавируса расширяется.
Какая то истерия с этим вирусом, столько болячек других и проблем, а тут весь мир прямо...
Китай явно что то утаивает, как Чернобыль в своё время...застал в 4 года живя в Киеве, помню плохо, зато родители хорошо.
Додано: П'ят 21 лют, 2020 16:39
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: П'ят 21 лют, 2020 17:04
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
История это одно. Иногда просто люди так долго не живут.
Если брать большие отрезки времени 100+ лет то золото однозначно в выиграше против фиатных денег. Я же говорю о более кратких перспективах в несколько месяцев. Максимум год-два.
Какой еще скрин шорта? Я свою физику уже давно слил и забыл. Продал с хорошим плюсом от того когда покупал. И на том спасибо. Миллионером на нем стать и не планировал.
На все 10тыс грн серебра купили??? Ну гоу скрин, посмотрим, раз уж так похвастаться решили.
У меня самого еще немного осталось серого. Буду распродавать. От него всеравно толку как с козла молока.
(Кому интересно серебро- обращайтесь в ЛС)
А с золотом что? Мы же вроде о золоте разговор вели, а вы сразу на серебро переключились. Сами небось зашортили?
Додано: П'ят 21 лют, 2020 19:00
За 2 недели февраля продажи авто в Китае упали на 98%
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