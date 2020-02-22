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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2046204720482049
Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 18:04

В Индии обнаружили рудники с золотом. Его объем там в пять р

https://strana.ua/news/251226-v-indii-n ... olota.html
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:23

  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251226-v-indii-nashli-3-tysjachi-tonn-zolota.html

Значит, цена вверх. Если появляются такие новости, значит, эти ньюсмейкеры покупают. Уже был польский поезд с золотом в декабре 2015-го на минимальной цене.
Pashaserebryaniy
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 21:56

  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251226-v-indii-nashli-3-tysjachi-tonn-zolota.html

я думал, шо люди перестали заходить на такие сайты...
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:08

  swan forever написав:
  vladus17 написав:https://strana.ua/news/251226-v-indii-nashli-3-tysjachi-tonn-zolota.html

я думал, шо люди перестали заходить на такие сайты...

Мне в новостной ленте выбило эту новость.
А что не так с этим сайтом?
Мой основной критерий это чтоб не с.РУ
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:51

  vladus17 написав:Мне в новостной ленте выбило эту новость.
А что не так с этим сайтом?
Мой основной критерий это чтоб не с.РУ

Это практически то же самое.
А вообще подобные новости появляются для сбивания цены. Значит, идет скупка.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:56

  Shummi написав:vladus17
Ахха умиляюсь с человека))))
Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит :-)
Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле :-)
Печатай бабки. все будет ок!
Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! :-)
Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах?
Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.

число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составляет 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.Источник: https://censor.net.ua/n3177032
serp6769
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 22:58

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Мне в новостной ленте выбило эту новость.
А что не так с этим сайтом?
Мой основной критерий это чтоб не с.РУ

Это практически то же самое.
А вообще подобные новости появляются для сбивания цены. Значит, идет скупка.

Вполне возможно. Только что видел в ленте что эту новость Индусы уже опровергли.
Но ведь ваша специальность- серебро. Когда там ракету ждать?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:14

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:Мне в новостной ленте выбило эту новость.
А что не так с этим сайтом?
Мой основной критерий это чтоб не с.РУ

Это практически то же самое.
А вообще подобные новости появляются для сбивания цены. Значит, идет скупка.

Вполне возможно. Только что видел в ленте что эту новость Индусы уже опровергли.
Но ведь ваша специальность- серебро. Когда там ракету ждать?

В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 лют, 2020 23:31

  hxbbgaf написав:В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.

Всё к тому идёт....Информация к размышлению....
https://www.goldmoney.com/research/gold ... d-standard
Кстати, вирус никуда не делся. Наоборот. Италия уже вышла на первое место в Европе по заболевшим. 62 случая, из них 2 смертельных.
Инкубационный период уже может составить 24 дня.
наблюдательный
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  #<1 ... 2046204720482049
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