Shummi написав:vladus17 Ахха умиляюсь с человека)))) Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле Печатай бабки. все будет ок! Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах? Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.
число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составляет 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.Источник: https://censor.net.ua/n3177032
hxbbgaf написав:В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.
Всё к тому идёт....Информация к размышлению.... https://www.goldmoney.com/research/gold ... d-standard Кстати, вирус никуда не делся. Наоборот. Италия уже вышла на первое место в Европе по заболевшим. 62 случая, из них 2 смертельных. Инкубационный период уже может составить 24 дня.