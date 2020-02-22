Shummi написав:vladus17 Ахха умиляюсь с человека)))) Уже в Корее писец с короновирусом, в Иране говорят ж***, а Китай да. всех победит Просто зальет бабками все. как и США! Не ну реально перпетум мобиле Печатай бабки. все будет ок! Уже 100 % разщ в истории проходили это сотни государств, великих со своей валютой пропадали, даже на нашей памяти уже несколько таких примеров, но человек рассказывает, что в этот раз, история повернет вспять, и все будет по другому, ага! Вообще ваше балобольство доставляет, можете скинуть скрин вашего шорта по золоту, или все только на словах? Я вот по серебру лонг на 5 тизначную сумму могу.
число жертв коронавируса вне Китая увеличилось на одного и составляет 11 человек. Три человека скончались в Японии, по два случая летального исхода зафиксированы в Гонконге и Иране, по одному - во Франции, Южной Корее, на Тайване и Филиппинах.Источник: https://censor.net.ua/n3177032
hxbbgaf написав:В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.
Всё к тому идёт....Информация к размышлению.... https://www.goldmoney.com/research/gold ... d-standard Кстати, вирус никуда не исчезает. Наоборот. Италия уже вышла на первое место в Европе по колич.заболевших. 79 случаев, из них 2 смертельные. На севере Италии вводят ЧП с закрытием всех людных мест. Вполне возможно что они временно закроют шенген. Появились данные что инкубационный период может составить 27 дней.
Да забейте вы на тот вирус, вон американцы даже индекс менеджеров по снабжению рисовали хороший, а тут вдруг уже можно рисовать снижение - оправдывать вирусом. То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря перед обвалом и начать, наконец, показывать реальную картину в экономике (теперь есть "объяснение"). А о серебре я в том плане, что оно и к золоту сейчас вдвое недооценено.