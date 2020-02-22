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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2047204820492050
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:54

  hxbbgaf написав:Да забейте вы на тот вирус...
То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря...

Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.
И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.
Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит...
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:03

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
А вообще подобные новости появляются для сбивания цены. Значит, идет скупка.

Вполне возможно. Только что видел в ленте что эту новость Индусы уже опровергли.
Но ведь ваша специальность- серебро. Когда там ракету ждать?

В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.

Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?
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