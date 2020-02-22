Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.
И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.
Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит...