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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2047204820492050 Додано: Нед 23 лют, 2020 16:54 hxbbgaf написав: Да забейте вы на тот вирус...

То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря... Да забейте вы на тот вирус...То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря...

Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.

И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.

Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит... Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит... наблюдательный

Повідомлень: 3429 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 17:03 hxbbgaf написав: vladus17 написав: А вообще подобные новости появляются для сбивания цены. Значит, идет скупка.

Вполне возможно. Только что видел в ленте что эту новость Индусы уже опровергли.

Но ведь ваша специальность- серебро. Когда там ракету ждать? Вполне возможно. Только что видел в ленте что эту новость Индусы уже опровергли.Но ведь ваша специальность- серебро. Когда там ракету ждать?

В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели. В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.

Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего? Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего? artlife Повідомлень: 191 З нами з: 07.10.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 32 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 19:12 наблюдательный написав: hxbbgaf написав: Да забейте вы на тот вирус...

То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря... Да забейте вы на тот вирус...То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря...

Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.

И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.

Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит... Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит...

В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.

Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...

Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%

А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса? В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса? vladus17 Повідомлень: 1275 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 119 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 23 лют, 2020 19:38 vladus17 написав: В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.

Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...

Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%

А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса? В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса?

Я вчера давал ссылку на статью, где этот сценарий описан. Она правда длинноватая и на английском. Но через гугл переводчик суть легко понять. Я вчера давал ссылку на статью, где этот сценарий описан. Она правда длинноватая и на английском. Но через гугл переводчик суть легко понять. наблюдательный

Повідомлень: 3429 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2047204820492050 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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