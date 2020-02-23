Додано: Нед 23 лют, 2020 20:48

vladus17 написав: Типичная статья для загона оленей, потипу как Голд.ру пишет и прч.

Там даже голд в названии сайта))

У них всегда на любую новость один прогноз,а именно - рОкета! Типичная статья для загона оленей, потипу как Голд.ру пишет и прч.Там даже голд в названии сайта))У них всегда на любую новость один прогноз,а именно - рОкета!

Да, каждая лягушка хвалит своё болото. Но с ихними доводами сейчас уже трудно не согласиться, так как американская политика при Трампе поменялась на 180 градусов. Ему уже не нужен сильный доллар, поэтому ставки повышать уже никто не будет, а очередное снижение налогов приведёт к ещё большему дефициту бюджета. Ну и т.д...Глядя на всё это, остальные страны будут делать то же самое.Если финансовым рынкам светит огромная заливка денег, дабы спасти экономики от коллапса, то для золота дорога будет только одна - вверх. Не знаю, будет ли это рОкета, или что то другое, но то что рост золота будет обеспечен, это однозначно...