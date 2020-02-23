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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2048204920502051>
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 16:54

  hxbbgaf написав:Да забейте вы на тот вирус...
То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря...

Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.
И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.
Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 17:03

  hxbbgaf написав:
  vladus17 написав:
А вообще подобные новости появляются для сбивания цены. Значит, идет скупка.

Вполне возможно. Только что видел в ленте что эту новость Индусы уже опровергли.
Но ведь ваша специальность- серебро. Когда там ракету ждать?

В любой момент может подскочить в разы за считанные дни/недели.

Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?
artlife
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:12

  наблюдательный написав:
  hxbbgaf написав:Да забейте вы на тот вирус...
То искусственно все придумано и запущено и нагнетается истерия, чтоб под эту лавочку загонять всех в доллар и трежеря...

Тут нужно разделить мух от котлет. Есть реальная эпидемия, которая уже остановила многие производства в Китае. И есть те, кто эту ситуацию использует.
И это не только американцы. Те же корейцы с японцами особо грустить не будут если экономика Китая остановится. Да и индусы тоже. Хотя у них самих дела становятся всё хуже. Китай сейчас конкурент для очень многих, и их особо уже нигде не жалуют. Хотя все приветливо им улыбаются.
Да, многие бегут в доллар и трежеря. А куда ещё? В евро, которое еле на ногах стоит...

В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.
Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...
Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%
А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 19:38

  vladus17 написав:В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.
Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...
Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%
А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса?

Я вчера давал ссылку на статью, где этот сценарий описан. Она правда длинноватая и на английском. Но через гугл переводчик суть легко понять.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:12

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:В краткосроке коронавирус сыграет/сыграл укрепительную роль для цены на аурум.
Но в долгосроке же, мне кажется что он сыграет на хороший минус...
Вон продажи ювелирки в Китае уже упали на 50%
А вы как считаете, в долгосроке как будет с ценой при распостранении ухудшении эпидемии коронавируса?

Я вчера давал ссылку на статью, где этот сценарий описан. Она правда длинноватая и на английском. Но через гугл переводчик суть легко понять.

Типичная статья для загона оленей, потипу как Голд.ру пишет и прч.
Там даже голд в названии сайта))
У них всегда на любую новость один прогноз,а именно - рОкета!
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 20:48

  vladus17 написав:Типичная статья для загона оленей, потипу как Голд.ру пишет и прч.
Там даже голд в названии сайта))
У них всегда на любую новость один прогноз,а именно - рОкета!

Да, каждая лягушка хвалит своё болото. Но с ихними доводами сейчас уже трудно не согласиться, так как американская политика при Трампе поменялась на 180 градусов. Ему уже не нужен сильный доллар, поэтому ставки повышать уже никто не будет, а очередное снижение налогов приведёт к ещё большему дефициту бюджета. Ну и т.д...
Глядя на всё это, остальные страны будут делать то же самое.
Если финансовым рынкам светит огромная заливка денег, дабы спасти экономики от коллапса, то для золота дорога будет только одна - вверх. Не знаю, будет ли это рОкета, или что то другое, но то что рост золота будет обеспечен, это однозначно...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 21:07

Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди. Как было в старые времена, когда золотые монеты были у дворян и прочей аристократии, серебро у купцов и ремесленников, ну а беднота была рада и меди.
То есть, золото станет просто недоступно по цене для многих страждущих.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 22:20

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:то для золота дорога будет только одна - вверх.
Как мне это напоминает 2011-2012)))
  наблюдательный написав:Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди.

Это и сейчас так. У бедных из золота только обручалка и на крайняк еще какой то хрестик 585й пробы + цепочка -если средний класс.
Итого не больше чем по пару грамм на человека.
В США и Европе и то наверное меньше. Хоть и покупательной способности у них больше.
Просто, наверное, не модно уже...
А вот у наших ,,правильных пацыков,, которые мысленно застряли в 90х, слушают шансон, ездать на убитых бумерах и мерсах - во у них еще браслет золотой есть (или часы))
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:24

  artlife написав:Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:26

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Патамуша гладиолус?
vladus17
 
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