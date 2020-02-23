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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2048204920502051 Додано: Пон 24 лют, 2020 00:03 vladus17 написав: наблюдательный написав: то для золота дорога будет только одна - вверх. то для золота дорога будет только одна - вверх. Как мне это напоминает 2011-2012)))

Как мне это напоминает 2011-2012)))

1. Нынешние 1640 это далеко не 1900. Если и будет откат, то незначительный.

2. Аналогия с 2011г. уже не уместная. Слишком много за это время изменилось в финансовом мире. И не лучшую сторону.

vladus17 написав: наблюдательный написав: Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди. Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди.

Это и сейчас так.

Это и сейчас так.

Сейчас не так. Ювелирных магазинов меньше не становится. При желании купить унцовый слиток могут даже уличные торговцы шаурмой. Иное дело что не хотят покупать. Ну так это пока гром не грянет. Какой будет выбор для сохранения сбережений в случае девальвации валют? Недвига? Ну ок. А что дальше? Кому потом её продать, когда всё остановится на годы. Никто не купит, так как те, у кого деньги ещё останутся будут ждать пока бетон не подешевеет. А дешеветь он может лет 20.

Как в Японии, где недвига на буме японского чуда взлетела в разы, а потом за 15 лет упала в 10 раз!

Тут ведь тоже можно сказать - как это напоминает 2008-2009гг.

Но тогда ипотечный кризис был только в США, а как аукнулось всем.

А что будет в случае мирового кризиса? 1. Нынешние 1640 это далеко не 1900. Если и будет откат, то незначительный.2. Аналогия с 2011г. уже не уместная. Слишком много за это время изменилось в финансовом мире. И не лучшую сторону.Сейчас не так. Ювелирных магазинов меньше не становится. При желании купить унцовый слиток могут даже уличные торговцы шаурмой. Иное дело что не хотят покупать. Ну так это пока гром не грянет. Какой будет выбор для сохранения сбережений в случае девальвации валют? Недвига? Ну ок. А что дальше? Кому потом её продать, когда всё остановится на годы. Никто не купит, так как те, у кого деньги ещё останутся будут ждать пока бетон не подешевеет. А дешеветь он может лет 20.Как в Японии, где недвига на буме японского чуда взлетела в разы, а потом за 15 лет упала в 10 раз!Тут ведь тоже можно сказать - как это напоминает 2008-2009гг.Но тогда ипотечный кризис был только в США, а как аукнулось всем.А что будет в случае мирового кризиса? наблюдательный

Повідомлень: 3432 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 357 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 лют, 2020 00:40 vladus17 написав: hxbbgaf написав: artlife написав: Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего? Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота. Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Патамуша гладиолус? Патамуша гладиолус?

Потому что соотношение 90, а среднее историческое 45. Потому что соотношение 90, а среднее историческое 45. hxbbgaf Повідомлень: 21392 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1428 раз. Подякували: 2155 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2048204920502051 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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