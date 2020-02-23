Патамуша гладиолус?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 23 лют, 2020 23:26
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:03
1. Нынешние 1640 это далеко не 1900. Если и будет откат, то незначительный.
2. Аналогия с 2011г. уже не уместная. Слишком много за это время изменилось в финансовом мире. И не лучшую сторону.
Сейчас не так. Ювелирных магазинов меньше не становится. При желании купить унцовый слиток могут даже уличные торговцы шаурмой. Иное дело что не хотят покупать. Ну так это пока гром не грянет. Какой будет выбор для сохранения сбережений в случае девальвации валют? Недвига? Ну ок. А что дальше? Кому потом её продать, когда всё остановится на годы. Никто не купит, так как те, у кого деньги ещё останутся будут ждать пока бетон не подешевеет. А дешеветь он может лет 20.
Как в Японии, где недвига на буме японского чуда взлетела в разы, а потом за 15 лет упала в 10 раз!
Тут ведь тоже можно сказать - как это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США, а как аукнулось всем.
А что будет в случае мирового кризиса?
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:40
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:18
hxbbgaf Если бы вы жили 50 лет назад, вы бы тоже говорили что соотношение 25 к 1 слишком высокое и что однозначно пойдет вниз так как средне историческое 15. Но увы, оно за последние 50 лет только увеличилось.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:22
наблюдательный Все верно. Но есть небольшой нюанс.
Недвижимость является предметом первой необходимости и нужна абсолютно всем.
А вот без золота можно всю жизнь жить и по барабану какая там на него цена (впрочем как большинство людей и живут со времен отмены золотого стандарта уже более 100 лет назад)
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:38
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