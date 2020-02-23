Додано: Пон 24 лют, 2020 00:03

vladus17 написав: наблюдательный написав: то для золота дорога будет только одна - вверх. то для золота дорога будет только одна - вверх. Как мне это напоминает 2011-2012)))

Как мне это напоминает 2011-2012)))

vladus17 написав: наблюдательный написав: Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди. Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди.

Это и сейчас так.

Это и сейчас так.

1. Нынешние 1640 это далеко не 1900. Если и будет откат, то незначительный.2. Аналогия с 2011г. уже не уместная. Слишком много за это время изменилось в финансовом мире. И не лучшую сторону.Сейчас не так. Ювелирных магазинов меньше не становится. При желании купить унцовый слиток могут даже уличные торговцы шаурмой. Иное дело что не хотят покупать. Ну так это пока гром не грянет. Какой будет выбор для сохранения сбережений в случае девальвации валют? Недвига? Ну ок. А что дальше? Кому потом её продать, когда всё остановится на годы. Никто не купит, так как те, у кого деньги ещё останутся будут ждать пока бетон не подешевеет. А дешеветь он может лет 20.Как в Японии, где недвига на буме японского чуда взлетела в разы, а потом за 15 лет упала в 10 раз!Тут ведь тоже можно сказать - как это напоминает 2008-2009гг.Но тогда ипотечный кризис был только в США, а как аукнулось всем.А что будет в случае мирового кризиса?