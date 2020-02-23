Патамуша гладиолус?
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Нед 23 лют, 2020 23:26
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:03
1. Нынешние 1640 это далеко не 1900. Если и будет откат, то незначительный.
2. Аналогия с 2011г. уже не уместная. Слишком много за это время изменилось в финансовом мире. И не лучшую сторону.
Сейчас не так. Ювелирных магазинов меньше не становится. При желании купить унцовый слиток могут даже уличные торговцы шаурмой. Иное дело что не хотят покупать. Ну так это пока гром не грянет. Какой будет выбор для сохранения сбережений в случае девальвации валют? Недвига? Ну ок. А что дальше? Кому потом её продать, когда всё остановится на годы. Никто не купит, так как те, у кого деньги ещё останутся будут ждать пока бетон не подешевеет. А дешеветь он может лет 20.
Как в Японии, где недвига на буме японского чуда взлетела в разы, а потом за 15 лет упала в 10 раз!
Тут ведь тоже можно сказать - как это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США, а как аукнулось всем.
А что будет в случае мирового кризиса?
Додано: Пон 24 лют, 2020 00:40
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:18
hxbbgaf Если бы вы жили 50 лет назад, вы бы тоже говорили что соотношение 25 к 1 слишком высокое и что однозначно пойдет вниз так как средне историческое 15. Но увы, оно за последние 50 лет только увеличилось.
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:22
наблюдательный Все верно. Но есть небольшой нюанс.
Недвижимость является предметом первой необходимости и нужна абсолютно всем.
А вот без золота можно всю жизнь жить и по барабану какая там на него цена (впрочем как большинство людей и живут со времен отмены золотого стандарта уже более 100 лет назад)
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:38
Додано: Пон 24 лют, 2020 09:59
Есть и второй нюанс. В основе своей население жилье уже имеет, поэтому оно нужно далеко не всем. А те граждане которые захотят улучшить жил.условия, и имеют для этого средства, наверняка отложат эту затею до лучших времен. Тут логика до смешного проста. Повторяю, зачем покупать сейчас, когда можно купить потом, значительно дешевле? И не будем забывать что численность населения падает, и доходы у этого населения, в случае кризиса, тоже резко упадут. На еду бы хватило...
Смотря как прожить. Можно прожить без всего. Кроме еды и одежды...
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Интересная у Вас логика)) Правда немного примитивная.
Сегодня как раз такая погода. Только представил как можно прожить без крыши над головой... мурашки по коже.
А без золото я жил, живу и радуюсь жизни! Да был момент когда я им владел, немного спекульнул, немного заработал. Но золото никогда не было целью. Целью всегда была квартира, машина, хорошо выпить -закусить, ципочки)) Но не золото.
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:38
Цели конечно хорошие, только вот хорошо выпить и закусить у многих граждан, в ближайшем будущем, может и не получится.
На рынках уже конкретный обвал, похожий на панику.
Европа теряет более 3%. Италия минус 4.1%
Золото 1685. А ещё не вечер
Да, очевидно накрылась моя поездка в Милан
Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 24 лют, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 24 лют, 2020 10:47
Вот это да. Еще даже США не открыт.
Тут не могу не согласится с Хбебегав, а именно с тем что надо серого покупать, а не продавать
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