RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2049205020512052>
Повідомлення Додано: Нед 23 лют, 2020 23:26

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Патамуша гладиолус?
vladus17
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:03

  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:то для золота дорога будет только одна - вверх.
Как мне это напоминает 2011-2012)))

1. Нынешние 1640 это далеко не 1900. Если и будет откат, то незначительный.
2. Аналогия с 2011г. уже не уместная. Слишком много за это время изменилось в финансовом мире. И не лучшую сторону.
  vladus17 написав:
  наблюдательный написав:Вполне возможен вариант, когда в недалеком будущем владеть золотом смогут только обеспеченные люди.

Это и сейчас так.

Сейчас не так. Ювелирных магазинов меньше не становится. При желании купить унцовый слиток могут даже уличные торговцы шаурмой. Иное дело что не хотят покупать. Ну так это пока гром не грянет. Какой будет выбор для сохранения сбережений в случае девальвации валют? Недвига? Ну ок. А что дальше? Кому потом её продать, когда всё остановится на годы. Никто не купит, так как те, у кого деньги ещё останутся будут ждать пока бетон не подешевеет. А дешеветь он может лет 20.
Как в Японии, где недвига на буме японского чуда взлетела в разы, а потом за 15 лет упала в 10 раз!
Тут ведь тоже можно сказать - как это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США, а как аукнулось всем.
А что будет в случае мирового кризиса?
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 00:40

  vladus17 написав:
  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Патамуша гладиолус?

Потому что соотношение 90, а среднее историческое 45.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21393
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:18

hxbbgaf Если бы вы жили 50 лет назад, вы бы тоже говорили что соотношение 25 к 1 слишком высокое и что однозначно пойдет вниз так как средне историческое 15. Но увы, оно за последние 50 лет только увеличилось.
vladus17
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:22

наблюдательный Все верно. Но есть небольшой нюанс.
Недвижимость является предметом первой необходимости и нужна абсолютно всем.
А вот без золота можно всю жизнь жить и по барабану какая там на него цена (впрочем как большинство людей и живут со времен отмены золотого стандарта уже более 100 лет назад)
vladus17
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:38

  vladus17 написав:hxbbgaf Если бы вы жили 50 лет назад, вы бы тоже говорили что соотношение 25 к 1 слишком высокое и что однозначно пойдет вниз так как средне историческое 15. Но увы, оно за последние 50 лет только увеличилось.

50 лет назад не было рынка золота.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21393
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1428 раз.
Подякували: 2155 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 09:59

  vladus17 написав:наблюдательный Все верно. Но есть небольшой нюанс.
Недвижимость является предметом первой необходимости и нужна абсолютно всем.

Есть и второй нюанс. В основе своей население жилье уже имеет, поэтому оно нужно далеко не всем. А те граждане которые захотят улучшить жил.условия, и имеют для этого средства, наверняка отложат эту затею до лучших времен. Тут логика до смешного проста. Повторяю, зачем покупать сейчас, когда можно купить потом, значительно дешевле? И не будем забывать что численность населения падает, и доходы у этого населения, в случае кризиса, тоже резко упадут. На еду бы хватило...
  vladus17 написав:А вот без золота можно всю жизнь жить и по барабану какая там на него цена...

Смотря как прожить. Можно прожить без всего. Кроме еды и одежды...
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:29

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Тут логика до смешного проста. Зачем покупать сейчас, когда можно купить потом значительно дешевле?

Интересная у Вас логика)) Правда немного примитивная.
  наблюдательный написав:Смотря как прожить. Можно прожить без всего. Кроме еды и одежды...

Сегодня как раз такая погода. Только представил как можно прожить без крыши над головой... мурашки по коже.
А без золото я жил, живу и радуюсь жизни! Да был момент когда я им владел, немного спекульнул, немного заработал. Но золото никогда не было целью. Целью всегда была квартира, машина, хорошо выпить -закусить, ципочки)) Но не золото.
vladus17
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:38

  vladus17 написав: Целью всегда была квартира, машина, хорошо выпить -закусить, ципочки)) Но не золото.

Цели конечно хорошие, только вот хорошо выпить и закусить у многих граждан, в ближайшем будущем, может и не получится.

На рынках уже конкретный обвал, похожий на панику.
Европа теряет более 3%. Италия минус 4.1%
Золото 1685. А ещё не вечер

Да, очевидно накрылась моя поездка в Милан :mrgreen:
Востаннє редагувалось наблюдательный в Пон 24 лют, 2020 10:49, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3434
З нами з: 29.04.09
Подякував: 86 раз.
Подякували: 357 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 10:47

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав: Целью всегда была квартира, машина, хорошо выпить -закусить, ципочки)) Но не золото.

Цели конечно хорошие, только вот хорошо выпить и закусить у многих граждан, в ближайшем будущем, может и не получится.

На рынках уже конкретный обвал, похожий на панику.
Европа теряет более 3%. Золото 1685. А ещё не вечер :mrgreen:

Вот это да. Еще даже США не открыт.
Тут не могу не согласится с Хбебегав, а именно с тем что надо серого покупать, а не продавать :idea:
vladus17
 
Повідомлень: 1284
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2049205020512052>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Чукча2 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.