На этих неделях будет понятна динамика за пределами Китая, ибо коммунистам верить сложно, поглядим...
Видать это боевой вирус или его полуфабрикат, вырвался в люди, прямо как в голливудских фильмах.
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:08
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Рынок акций рухнул, признав бессилие перед коронавирусом.
На этих неделях будет понятна динамика за пределами Китая, ибо коммунистам верить сложно, поглядим...
Видать это боевой вирус или его полуфабрикат, вырвался в люди, прямо как в голливудских фильмах.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45
Смотри кому выгодно. Американцы однозначно.
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:48
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Несмотря на нелепость, эту версию поддерживал давно - сделать Китай токсичным.
НО, им же важно понимать, что эта зараза в Америку уже зашла, все под Богом ходим...непонятно.
Источником коронавируса оказался не рынок в Ухане.
Додано: Пон 24 лют, 2020 12:00
Все красное кроме золота и серебра. В интересные времена живем...
bullionvault.ком перестал работать. Видимо слишком много людей проверяют цену.
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