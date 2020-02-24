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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2049205020512052
Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:08

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Рынок акций рухнул, признав бессилие перед коронавирусом.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/2 ... rusom.html

На этих неделях будет понятна динамика за пределами Китая, ибо коммунистам верить сложно, поглядим...
Видать это боевой вирус или его полуфабрикат, вырвался в люди, прямо как в голливудских фильмах.
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45

  Чукча2 написав:Рынок акций рухнул, признав бессилие перед коронавирусом.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/2 ... rusom.html

На этих неделях будет понятна динамика за пределами Китая, ибо коммунистам верить сложно, поглядим...
Видать это боевой вирус или его полуфабрикат, вырвался в люди, прямо как в голливудских фильмах.

Смотри кому выгодно. Американцы однозначно.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 11:48

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  hxbbgaf написав:Американцы однозначно.


Несмотря на нелепость, эту версию поддерживал давно - сделать Китай токсичным.
НО, им же важно понимать, что эта зараза в Америку уже зашла, все под Богом ходим...непонятно.

Источником коронавируса оказался не рынок в Ухане.
https://korrespondent.net/tech/medicine ... k-v-ukhane
Чукча2
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 12:00

Все красное кроме золота и серебра. В интересные времена живем...
bullionvault.ком перестал работать. Видимо слишком много людей проверяют цену.
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 22:40

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Из-за чего?
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2020 23:01

  artlife написав:
  hxbbgaf написав:
  artlife написав:Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?

Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Из-за чего?

Из-за того, что недооценено.
hxbbgaf
 
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  #<1 ... 2049205020512052
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