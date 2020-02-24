Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Пон 24 лют, 2020 11:08
Рынок акций рухнул, признав бессилие перед коронавирусом.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/2 ... rusom.html
На этих неделях будет понятна динамика за пределами Китая, ибо коммунистам верить сложно, поглядим...
Видать это боевой вирус или его полуфабрикат, вырвался в люди, прямо как в голливудских фильмах.
Чукча2
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:45
Чукча2 написав:
Рынок акций рухнул, признав бессилие перед коронавирусом.
http://www.profinance.ru/news/2020/02/2 ... rusom.html
На этих неделях будет понятна динамика за пределами Китая, ибо коммунистам верить сложно, поглядим...
Видать это боевой вирус или его полуфабрикат, вырвался в люди, прямо как в голливудских фильмах.
Смотри кому выгодно. Американцы однозначно.
hxbbgaf
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Додано: Пон 24 лют, 2020 11:48
hxbbgaf написав:
Американцы однозначно.
Несмотря на нелепость, эту версию поддерживал давно - сделать Китай токсичным.
НО, им же важно понимать, что эта зараза в Америку уже зашла, все под Богом ходим...непонятно.
Источником коронавируса оказался не рынок в Ухане.
https://korrespondent.net/tech/medicine ... k-v-ukhane
Чукча2
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Додано: Пон 24 лют, 2020 12:00
Все красное кроме золота и серебра. В интересные времена живем...
bullionvault.ком перестал работать. Видимо слишком много людей проверяют цену.
vladus17
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Додано: Пон 24 лют, 2020 22:40
hxbbgaf написав: artlife написав:
Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?
Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.
Из-за чего?
artlife
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Додано: Пон 24 лют, 2020 23:01
artlife написав: hxbbgaf написав: artlife написав:
Вместе с золотом или отдельно от золота? Из-за чего?
Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.
Из-за чего?
Из-за того, что недооценено.
hxbbgaf
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:02
наблюдательный написав:
это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США
в смысле "только в сша"
хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож
serp6769
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Додано: Вів 25 лют, 2020 00:06
наблюдательный написав:
В основе своей население жилье у
что такое: основа населения?
ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов
serp6769
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Додано: Вів 25 лют, 2020 08:43
serp6769 написав: наблюдательный написав:
В основе своей население жилье у
что такое: основа населения?
ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов
Сходи-ка ты, для начала, в элементарную школу, дабы узнать значение слова "ОСНОВА". Может тогда не будешь задавать таких д
...i.....
бильных вопросов.
наблюдательный
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Додано: Вів 25 лют, 2020 08:44
serp6769 написав: наблюдательный написав:
В основе своей население жилье у
что такое: основа населения?
ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов
Я думал это одному мне так показалось, будто бы учетку кто то подменил!
Хотя может изза дорожая прелести у человека катушки чуть поехали, бывает.
Люди часто теряют голову изза золота. Поэтому его стоит воспринимать как спекулятивный иснтрумен и ничего больше.
Иначе вон что случается
vladus17
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