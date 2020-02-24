наблюдательный написав:это напоминает 2008-2009гг. Но тогда ипотечный кризис был только в США
в смысле "только в сша" хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож
В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США. А потом уже начал распространяться по всему миру... Что тут непонятного?
P.S. Если проспал, и не успел купить золотишко по хорошей цене, то нечего тут свою агрессию проявлять. И ещё. США это государство, название которого нужно писать с большой буквы. Так что ты в школу всё таки сходи....
наблюдательный написав:В основе своей население жилье у
что такое: основа населения? ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов
Я думал это одному мне так показалось, будто бы учетку кто то подменил! Хотя может изза дорожая прелести у человека катушки чуть поехали, бывает. Люди часто теряют голову изза золота. Поэтому его стоит воспринимать как спекулятивный иснтрумен и ничего больше. Иначе вон что случается
Очередной ШКОЛЯР - двоечник. Злость – разрушительное чувство.
Сливайте прелесть пока есть отличная возможность! И к номральной жизни возвращайтесь , поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме, потом будет время и правописание коректировать, а слится выгодно не всегда будет время
Как я и говорил. Посмотрите на дневные, недельные, месячные и годовые котировки по серебру. Оно ведет себя, как обычный коммод. Что-то среднее между пальмовым маслом, сахаром, эттиловым спиртом и керосином. https://tradingeconomics.com/commodities
Сейчас идеальное время для сравнения золота и серебра. Серебро это скорее техническое сырьё, а не защитный актив.
Золото подорожало за год на 24%, а серебро подорожало на 15%, как пшеница. Защитный актив - это золото. Серебро - это сырье.
наблюдательный написав:В основе своей население жилье у
что такое: основа населения? ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов
Сходи-ка ты, для начала, в элементарную школу, дабы узнать значение слова "ОСНОВА". Может тогда не будешь задавать таких д...i.....бильных вопросов.
а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а? от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями
vladus17 написав:Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!.. ...поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме
1. Я на 20-30$ не работаю. 2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность, когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег... А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались. Так что в ваших советах я не нуждаюсь...
наблюдательный написав:это напоминает 2008-2009гг. Но тогда ипотечный кризис был только в США
в смысле "только в сша" хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож
В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США. А потом уже начал распространяться по всему миру... Что тут непонятного?
P.S. Если проспал, и не у
ясно, был только в сша - это значит начался в сша, а потом растространился я один заметил что у наблюдалы-умасиси с головой не в порядке? это уже даже не использование чужого ника. это какое-то золотое помешательство лихорадка?
vladus17 написав:Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!.. ...поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме
1. Я на 20-30$ не работаю. 2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность, когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег... А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались. Так что в ваших советах я не нуждаюсь...
Ну не всегда же рано будет. Тогда было рано, а завтра может быть поздно. + не стоит забывать что у гроба карманов нет. Спешите жить))
serp6769 написав:а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а? от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями
Чудо, слово "ОСНОВА", означает основную часть чего либо.... Тебе даже в школу ещё рановато... В детский сад...