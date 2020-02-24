Форуми / Банківські метали та

Інвестиційні монети / Ринок банківських металів / Горячие новости по

драгоценным металлам Горячие новости по драгоценным металлам + Додати

тему Відповісти

на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2050205120522053 Додано: Вів 25 лют, 2020 09:19 serp6769 написав: наблюдательный написав: это напоминает 2008-2009гг.

Но тогда ипотечный кризис был только в США это напоминает 2008-2009гг.Но тогда ипотечный кризис был только в США в смысле "только в сша"

хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож в смысле "только в сша"хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож

В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США.

А потом уже начал распространяться по всему миру...

Что тут непонятного?



P.S. Если проспал, и не успел купить золотишко по хорошей цене, то нечего тут свою агрессию проявлять.

И ещё. США это государство, название которого нужно писать с большой буквы. Так что ты в школу всё таки сходи.... В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США.А потом уже начал распространяться по всему миру...Что тут непонятного?P.S. Если проспал, и не успел купить золотишко по хорошей цене, то нечего тут свою агрессию проявлять.И ещё. США это государство, название которого нужно писать с большой буквы. Так что ты в школу всё таки сходи.... наблюдательный

Повідомлень: 3439 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 09:32 vladus17 написав: serp6769 написав: наблюдательный написав: В основе своей население жилье у В основе своей население жилье у что такое: основа населения?

ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов что такое: основа населения?ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов

Я думал это одному мне так показалось, будто бы учетку кто то подменил!

Хотя может изза дорожая прелести у человека катушки чуть поехали, бывает.

Люди часто теряют голову изза золота. Поэтому его стоит воспринимать как спекулятивный иснтрумен и ничего больше.

Иначе вон что случается Я думал это одному мне так показалось, будто бы учеткуподменил!Хотя можетпрелести у человека катушки чуть поехали, бывает.Люди часто теряют головузолота. Поэтому его стоит воспринимать как спекулятивныйи ничего больше.Иначе вон что случается

Очередной ШКОЛЯР - двоечник.

Злость – разрушительное чувство. Очередной ШКОЛЯР - двоечник.Злость – разрушительное чувство. наблюдательный

Повідомлень: 3439 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:14 наблюдательный написав: Очередной ШКОЛЯР - двоечник.

Злость – разрушительное чувство. Очередной ШКОЛЯР - двоечник.Злость – разрушительное чувство.

Сливайте прелесть пока есть отличная возможность! И к номральной жизни возвращайтесь , поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме, потом будет время и правописание коректировать, а слится выгодно не всегда будет время Сливайте прелесть пока есть отличная возможность! И к номральной жизни возвращайтесь , поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме, потом будет время и правописание коректировать, а слится выгодно не всегда будет время vladus17 Повідомлень: 1298 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 10:16 artlife написав: artlife написав: Думаю, когда наступит время Ч ©, взлетят защитные и спекулятивные активы, т.е. золото. А Серебро это уже обычное сырье, оно, наоборот, может подешеветь, вместе с нефтью, зерном и т.д. Запасы серебра неограниченны, оно есть везде и вопрос только в целесообразности его добычи. Т.е. будет вести себя, как обычный комод. Золото это совсем другое дело. Просто, возможно, серебро копить веселее, слитки тяжелее, и игра в армагеддон становится как-то реалистичнее, что ли.

Конечно, иметь с десяток-другой серебряных полтинников не помешает, в рамках стратегии выживания, там обменять на мешок муки, попроситься в кузов грузовика при эвакуации и т.д., но не как инвестиция. Золото лучше. Думаю, когда наступит время Ч ©, взлетят защитные и спекулятивные активы, т.е. золото. А Серебро это уже обычное сырье, оно, наоборот, может подешеветь, вместе с нефтью, зерном и т.д. Запасы серебра неограниченны, оно есть везде и вопрос только в целесообразности его добычи. Т.е. будет вести себя, как обычный комод. Золото это совсем другое дело. Просто, возможно, серебро копить веселее, слитки тяжелее, и игра в армагеддон становится как-то реалистичнее, что ли.Конечно, иметь с десяток-другой серебряных полтинников не помешает, в рамках стратегии выживания, там обменять на мешок муки, попроситься в кузов грузовика при эвакуации и т.д., но не как инвестиция. Золото лучше.



Как я и говорил. Посмотрите на дневные, недельные, месячные и годовые котировки по серебру. Оно ведет себя, как обычный коммод. Что-то среднее между пальмовым маслом, сахаром, эттиловым спиртом и керосином.

https://tradingeconomics.com/commodities



Сейчас идеальное время для сравнения золота и серебра. Серебро это скорее техническое сырьё, а не защитный актив. Как я и говорил. Посмотрите на дневные, недельные, месячные и годовые котировки по серебру. Оно ведет себя, как обычный коммод. Что-то среднее между пальмовым маслом, сахаром, эттиловым спиртом и керосином.Сейчас идеальное время для сравнения золота и серебра. Серебро это скорее техническое сырьё, а не защитный актив.



Золото подорожало за год на 24%, а серебро подорожало на 15%, как пшеница. Защитный актив - это золото. Серебро - это сырье. Золото подорожало за год на 24%, а серебро подорожало на 15%, как пшеница. Защитный актив - это золото. Серебро - это сырье. artlife Повідомлень: 195 З нами з: 07.10.19 Подякував: 18 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:10 наблюдательный написав: serp6769 написав: наблюдательный написав: В основе своей население жилье у В основе своей население жилье у что такое: основа населения?

ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов что такое: основа населения?ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов

Сходи-ка ты, для начала, в элементарную школу, дабы узнать значение слова "ОСНОВА". Может тогда не будешь задавать таких д ...i..... бильных вопросов. Сходи-ка ты, для начала, в элементарную школу, дабы узнать значение слова "ОСНОВА". Может тогда не будешь задавать таких дбильных вопросов.

а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?

от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями serp6769

Повідомлень: 63 З нами з: 22.10.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:18 vladus17 написав: Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!..

...поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!.....поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме

1. Я на 20-30$ не работаю.

2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность,

когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег...

А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались.

Так что в ваших советах я не нуждаюсь... 1. Я на 20-30$ не работаю.2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность,когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег...А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались.Так что в ваших советах я не нуждаюсь... наблюдательный

Повідомлень: 3439 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:20 наблюдательный написав: serp6769 написав: наблюдательный написав: это напоминает 2008-2009гг.

Но тогда ипотечный кризис был только в США это напоминает 2008-2009гг.Но тогда ипотечный кризис в смысле "только в сша"

хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож в смысле "только в сша"хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож

В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США.

А потом уже начал распространяться по всему миру...

Что тут непонятного?



P.S. Если проспал, и не у В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США.А потом уже начал распространяться по всему миру...Что тут непонятного?P.S. Если проспал, и не у ясно, был только в сша - это значит начался в сша, а потом растространился

я один заметил что у наблюдалы-умасиси с головой не в порядке?

это уже даже не использование чужого ника. это какое-то золотое помешательство

лихорадка? ясно, был только в сша - это значит начался в сша, а потом растространилсяя один заметил что у наблюдалы-умасиси с головой не в порядке?это уже даже не использование чужого ника. это какое-то золотое помешательстволихорадка? serp6769

Повідомлень: 63 З нами з: 22.10.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:23 наблюдательный написав: vladus17 написав: Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!..

...поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!.....поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме

1. Я на 20-30$ не работаю.

2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность,

когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег...

А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались.

Так что в ваших советах я не нуждаюсь... 1. Я на 20-30$ не работаю.2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность,когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег...А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались.Так что в ваших советах я не нуждаюсь...

Ну не всегда же рано будет. Тогда было рано, а завтра может быть поздно.

+ не стоит забывать что у гроба карманов нет. Спешите жить)) Ну не всегда же рано будет. Тогда было рано, а завтра может быть поздно.+ не стоит забывать что у гроба карманов нет. Спешите жить)) vladus17 Повідомлень: 1298 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 11:30 serp6769 написав: а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?

от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями

Чудо, слово "ОСНОВА", означает основную часть чего либо....

Тебе даже в школу ещё рановато... В детский сад... Чудо, слово "ОСНОВА", означает основную часть чего либо....Тебе даже в школу ещё рановато... В детский сад... наблюдательный

Повідомлень: 3439 З нами з: 29.04.09 Подякував: 86 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2050205120522053 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостейМодератори: ТупУм