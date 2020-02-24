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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2050205120522053
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:19

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США
в смысле "только в сша"
хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож

В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США.
А потом уже начал распространяться по всему миру...
Что тут непонятного?

P.S. Если проспал, и не успел купить золотишко по хорошей цене, то нечего тут свою агрессию проявлять.
И ещё. США это государство, название которого нужно писать с большой буквы. Так что ты в школу всё таки сходи....
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 09:32

  vladus17 написав:
  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:В основе своей население жилье у
что такое: основа населения?
ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов

Я думал это одному мне так показалось, будто бы учетку кто то подменил!
Хотя может изза дорожая прелести у человека катушки чуть поехали, бывает.
Люди часто теряют голову изза золота. Поэтому его стоит воспринимать как спекулятивный иснтрумен и ничего больше.
Иначе вон что случается :|

Очередной ШКОЛЯР - двоечник. :D
Злость – разрушительное чувство.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:14

  наблюдательный написав:Очередной ШКОЛЯР - двоечник. :D
Злость – разрушительное чувство.

Сливайте прелесть пока есть отличная возможность! И к номральной жизни возвращайтесь , поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме, потом будет время и правописание коректировать, а слится выгодно не всегда будет время :wink:
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 10:16

  artlife написав:
  artlife написав:Думаю, когда наступит время Ч ©, взлетят защитные и спекулятивные активы, т.е. золото. А Серебро это уже обычное сырье, оно, наоборот, может подешеветь, вместе с нефтью, зерном и т.д. Запасы серебра неограниченны, оно есть везде и вопрос только в целесообразности его добычи. Т.е. будет вести себя, как обычный комод. Золото это совсем другое дело. Просто, возможно, серебро копить веселее, слитки тяжелее, и игра в армагеддон становится как-то реалистичнее, что ли.
Конечно, иметь с десяток-другой серебряных полтинников не помешает, в рамках стратегии выживания, там обменять на мешок муки, попроситься в кузов грузовика при эвакуации и т.д., но не как инвестиция. Золото лучше.


Как я и говорил. Посмотрите на дневные, недельные, месячные и годовые котировки по серебру. Оно ведет себя, как обычный коммод. Что-то среднее между пальмовым маслом, сахаром, эттиловым спиртом и керосином.
https://tradingeconomics.com/commodities

Сейчас идеальное время для сравнения золота и серебра. Серебро это скорее техническое сырьё, а не защитный актив.


Золото подорожало за год на 24%, а серебро подорожало на 15%, как пшеница. Защитный актив - это золото. Серебро - это сырье.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:10

  наблюдательный написав:
  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:В основе своей население жилье у
что такое: основа населения?
ник наблюдалы передали какому-то дiбилу? риторика изменилась, стала манипулятивной, рассчитанной на таких же дiбилов

Сходи-ка ты, для начала, в элементарную школу, дабы узнать значение слова "ОСНОВА". Может тогда не будешь задавать таких д...i.....бильных вопросов.

а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?
от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями
serp6769
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:18

  vladus17 написав:Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!..
...поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме

1. Я на 20-30$ не работаю.
2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность,
когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег...
А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались.
Так что в ваших советах я не нуждаюсь...
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:20

  наблюдательный написав:
  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США
в смысле "только в сша"
хорош прибрехивать . уже на умасисю стал похож

В том смысле, что начался ипотечный кризис именно в эти годы, и именно в США.
А потом уже начал распространяться по всему миру...
Что тут непонятного?

P.S. Если проспал, и не у
ясно, был только в сша - это значит начался в сша, а потом растространился
я один заметил что у наблюдалы-умасиси с головой не в порядке?
это уже даже не использование чужого ника. это какое-то золотое помешательство
лихорадка?
serp6769
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:23

  наблюдательный написав:
  vladus17 написав:Сливайте прелесть пока есть отличная возможность!..
...поспешите пока 52$ за грамм дают на приеме

1. Я на 20-30$ не работаю.
2. А что же вы сами упустили такую отличную возможность,
когда тут своих золотых орлов рекламировали? Уже заработали бы кучу денег...
А я ведь вам тогда говорил, рановато продавать собрались.
Так что в ваших советах я не нуждаюсь...

Ну не всегда же рано будет. Тогда было рано, а завтра может быть поздно.
+ не стоит забывать что у гроба карманов нет. Спешите жить))
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 11:30

  serp6769 написав:а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?
от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями

Чудо, слово "ОСНОВА", означает основную часть чего либо....
Тебе даже в школу ещё рановато... В детский сад...
наблюдательный
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