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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 25 лют, 2020 13:57
наблюдательный написав:
Или по глупости влез в недвигу... Вот и кусают сейчас локти.
Так что бетонолюбителям моё сочувствие...
Бетон подорожал не меньше (Киевский) + дивиденты с аренды каждый месяц + хороший сон (это для меня важнее материальных ценностей).
А вы, не забывайте что только виртуальную прибыль считаете, пока не продадите как было Х грамм так и осталось.
Есть такая старая добрая Украинская пословица - Дурень думкою багат1е (с)
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vladus17
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:05
vladus17 написав: наблюдательный написав:
Или по глупости влез в недвигу... Вот и кусают сейчас локти.
Так что бетонолюбителям моё сочувствие...
Бетон подорожал не меньше (Киевский) + дивиденты с аренды каждый месяц + хороший сон (это для меня важнее материальных ценностей).
А вы, не забывайте что только виртуальную прибыль считаете, пока не продадите как было Х грамм так и осталось.
Есть такая старая добрая Украинская пословица - Дурень думкою багат1е (с)
Согласитесь, что вышесказанное относится и к бетону. Пока его не продали бетон остается бетоном. Хотя вспоминаю, что бетон покупался с перспективой на будущее для проживания детей.
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tumos
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:10
tumos написав: vladus17 написав: наблюдательный написав:
Или по глупости влез в недвигу... Вот и кусают сейчас локти.
Так что бетонолюбителям моё сочувствие...
Бетон подорожал не меньше (Киевский) + дивиденты с аренды каждый месяц + хороший сон (это для меня важнее материальных ценностей).
А вы, не забывайте что только виртуальную прибыль считаете, пока не продадите как было Х грамм так и осталось.
Есть такая старая добрая Украинская пословица - Дурень думкою багат1е (с)
Согласитесь, что вышесказанное относится и к бетону. Пока его не продали бетон остается бетоном. Хотя вспоминаю, что бетон покупался с перспективой на будущее для проживания детей.
Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет.
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vladus17
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15
рюрик написав:
Мда...
Кто-то не успел откупиться, кто-то рано слил... И теперь брызги желчи на ветке.
Был тут когда-то читатель с ником "Покатакой" и ещё с десятком других.
Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог.
Судя по манере поведения он появился опять, но уже под очередным ником.
Всё ждал золото по 1100. Наблюдательный уже пол года пишет что ситуация изменилась и золото нужно не продавать, а покупать....
А он спал, спал, и наконец проснулся...
Вот и злость у него и накопилась.
Так что не обращайте внимания.
Это мастер перевоплощения, которого будет ещё много.
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:29
vladus17 написав:
Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект.
С таким же успехом можно продать золото и купить, или снять, какую нибудь торговую точку, которая будут генерировать прибыль побольше вашей аренды.
Нужно понимать что бетон, как сбережение средств, и бетон как бизнес, это абсолютно разные вещи, так как не каждый владелец свободного бетона жаждет его кому то сдать.
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наблюдательный
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Додано: Вів 25 лют, 2020 14:33
vladus17 написав:
Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет.
Делите шкуру неубитого медведя. Что будет за эти 10 лет ? Может быть будет землетресение и бетон рухнет; экономические условия будут такие, что бетон будете согласны сдавать только за сумму коммуналки; не будет спроса на съем квартиры... Я не говорю о ситуациях, когда будете выселять жильцов годами через судебный спор. Вариантов множество.
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tumos
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