Додано: Вів 25 лют, 2020 14:15

рюрик написав: Мда...

Кто-то не успел откупиться, кто-то рано слил... И теперь брызги желчи на ветке.

Мда...Кто-то не успел откупиться, кто-то рано слил... И теперь брызги желчи на ветке.

Был тут когда-то читатель с ником "Покатакой" и ещё с десятком других.Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог.Судя по манере поведения он появился опять, но уже под очередным ником.Всё ждал золото по 1100. Наблюдательный уже пол года пишет что ситуация изменилась и золото нужно не продавать, а покупать....А он спал, спал, и наконец проснулся...Вот и злость у него и накопилась.Так что не обращайте внимания.Это мастер перевоплощения, которого будет ещё много.