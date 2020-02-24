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#<1 ... 2052205320542055 Додано: Вів 25 лют, 2020 18:27 vladus17 написав: А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле. Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле. tumos Повідомлень: 1075 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 86 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 лют, 2020 18:50 Re: Горячие новости по драгоценным металлам tumos написав: Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле. Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле.

украсть документы на квартиру и что с ними сделать?))) если попытаться переоформить с помощу какого то черного нотариуса (ему за это срок грозит) то зделку можно оспорить в суде, доказать что это было сделать без вас/вашего согласия.

поверте мне, квартиру не украдут. это все чепуха что вы написали.

А вот все что внутри квартиры - унести могут.

И банковские ячейки выносят. Сколько раз подобные новости встречались здесь же на финансюа.



А стены- не украдут)

Вспомнилось концовка 12ти стульев, думаю тут будет кстати:



"Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.



Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.



Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.



Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы – вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах."



П.С. Когда свиснут ваши брюлики тогда и поймете в чем разница.

А сейчас без толку вам что то пытаться доказать. украсть документы на квартиру и что с ними сделать?))) если попытаться переоформить с помощу какого то черного нотариуса (ему за это срок грозит) то зделку можно оспорить в суде, доказать что это было сделать без вас/вашего согласия.поверте мне, квартиру не украдут. это все чепуха что вы написали.А вот все что внутри квартиры - унести могут.И банковские ячейки выносят. Сколько раз подобные новости встречались здесь же на финансюа.А стены- не украдут)Вспомнилось концовка 12ти стульев, думаю тут будет кстати:"Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы – вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах."П.С. Когда свиснут ваши брюлики тогда и поймете в чем разница.А сейчас без толку вам что то пытаться доказать. vladus17 Повідомлень: 1301 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2052205320542055 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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