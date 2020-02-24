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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2052205320542055
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:27

  vladus17 написав:А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле.

украсть документы на квартиру и что с ними сделать?))) если попытаться переоформить с помощу какого то черного нотариуса (ему за это срок грозит) то зделку можно оспорить в суде, доказать что это было сделать без вас/вашего согласия.
поверте мне, квартиру не украдут. это все чепуха что вы написали.
А вот все что внутри квартиры - унести могут.
И банковские ячейки выносят. Сколько раз подобные новости встречались здесь же на финансюа.

А стены- не украдут)
Вспомнилось концовка 12ти стульев, думаю тут будет кстати:

"Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы – вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах."

П.С. Когда свиснут ваши брюлики тогда и поймете в чем разница.
А сейчас без толку вам что то пытаться доказать.
vladus17
 
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  #<1 ... 2052205320542055
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