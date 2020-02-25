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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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  #<1 ... 2052205320542055
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:27

  vladus17 написав:А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 18:50

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  tumos написав:Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле.

украсть документы на квартиру и что с ними сделать?))) если попытаться переоформить с помощу какого то черного нотариуса (ему за это срок грозит) то зделку можно оспорить в суде, доказать что это было сделать без вас/вашего согласия.
поверте мне, квартиру не украдут. это все чепуха что вы написали.
А вот все что внутри квартиры - унести могут.
И банковские ячейки выносят. Сколько раз подобные новости встречались здесь же на финансюа.

А стены- не украдут)
Вспомнилось концовка 12ти стульев, думаю тут будет кстати:

"Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.

Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.

Сокровище осталось, оно было сохранено и даже увеличилось. Его можно было потрогать руками, но его нельзя было унести. Оно перешло на службу другим людям.

Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы – вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах."

П.С. Когда свиснут ваши брюлики тогда и поймете в чем разница.
А сейчас без толку вам что то пытаться доказать.
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 19:56

  vladus17 написав: Не вижу смысла тыкать пальцем как Наблюдательный и пытаться доказать свою правоту, исходя из виртуальной прибыли :D

1. Если вы позволяете себе отпускать колкости в мой адрес, то почему я не могу тыкать пальцем в вашу сторону? Ведите себя адекватно, и получите аналогичное отношение к вам.
2. Думаю что ваша квартира тут вообще мало кого интересует. Поэтому не вижу предмета для дальнейшего обсуждения. Вы на каждом углу повторяете что золото вас не интересует вообще никак, и что нужно жить в своё удовольствие, так как жизнь коротка. Что золото это почти что фуфло, которое скоро даже бомжи не будут подбирать в мусорных баках.
Возникает вопрос. А зачем вы тогда тусуетесь на ветке
"Горячие новости...."? Что такого горячего и полезного вы сюда приносите именно по этой теме?
Может вам лучше на ветку недвиги, с вашим то опытом и широтой мышления?
Если меня не интересует, например, футбол, то я не торчу на спортивных форумах с утра до вечера, критикуя те, или иные команды.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 20:15

  vladus17 написав:украсть документы на квартиру и что с ними сделать?))) если попытаться переоформить с помощу какого то черного нотариуса (ему за это срок грозит) то зделку можно оспорить в суде, доказать что это было сделать без вас/вашего согласия.
поверте мне, квартиру не украдут. это все чепуха что вы написали.

Судьба вашей квартиры мне безразлична. Чепуха так чепуха.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 21:57

  hxbbgaf написав:
  artlife написав:
  hxbbgaf написав:Ну, серебро, наверняка, будет расти в разы быстрее золота.

Из-за чего?

Из-за того, что недооценено.

Нет.
artlife
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:22

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Думаю что ваша квартира тут вообще мало кого интересует.

Кстати почему то только вы за нее (квартиру) и вспоминаете при каждой возможности. Каждый раз как золото подорожает начинается ,,завидуйте бетоновлошенци моему суперинтелекту влошившимся в золото, зделаю вас всех,,
И потом пошло поехало обсуждать мое вложение в недвижимость.
Я вообще на эту тему ничего здесь не писал. Пока остальные форумчани не подняли тему и в мой адресс начали писать за квартиру.
Я, соответственно, и привожу доводы которые заставили меня пойти на такой шаг.

А вообще давайте переходить ближе к теме ветки. А то получился такой оффтоп.

Я здесь тусую чисто по старой привычке.
Пишу, я кстати также и на валютной ветке, и на ветке недвижимости. Так что не одними горячими металлами сытый будешь)
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 22:52

  vladus17 написав:А вообще давайте переходить ближе к теме ветки.

Давайте. Любите вы из Ильфа цитаты приводить. )

Уж дома нет, — сказал Васисуалий, продолжая дрожать, — сгорел до основанья!Пожар, пожар погнал меня сюда. Спасти успел я только одеяло и книгу спас любимую притом. Но раз вы так со мной жестокосерды, уйду я прочь и прокляну притом.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:27

  наблюдательный написав:
  serp6769 написав:а причем тут значение слова, умасися? ты же говорила про основу населения. ну и где там у населения основа? а?
от умора... только давай без подмены понятий и прочих тухлых приёмчиков с мнимыми логическими связями и когнитивными искожениями

Чудо, слово "ОСНОВА", означает основную часть чего либо....
Тебе даже в школу ещё рановато... В детский сад...

вот что золотая лихорадка с людьми делает: я ему про значение фразы , он мне про значение слова
ну допустим , ты путаешься в этих вещах , но чего ты путаешься в значении слова "основа"? это совсем не основная часть чего-либо
например у здания основа - фундамент, каркас, а основная часть здания это жилые помещения , или складские - объем с назначением под что-то. понимаешь ? просто ты запутался , сбился. от лихорадки .просто стал дiбилом . и тебе рановато даже в детский садик . сначала в диспансер.
фраза "основа населения"вообще бред. тем более "своя основа" , как будто основа населения может быть и не своя :shock: ? зачем тогда такое уточнение "своя"?
идиотизм. вот что происходит когда башка золотом забита
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:31

  odessit2007 написав:vladus17
Вам удалось продать по бирже? Это кому, знакомому?

не выходя с кабинета
На черном рынке даже менялы ниже биржи уже несколько месяцев продают/готовы продать.
Зайдите посмотрите на миняйле, даже сейчас есть. По бирже никто не продает и темболее не принимает.

еще раз
я не читатель
то шо вы мне пытаетесь объяснить я знал и забыл уже очень давно
ездил и смотрел
свое дерьмо неликвидное пускай себе оставят
только Argor Heraeus, Valcambi, Umicore штамп в идеальной упаковке
(Argor мне больше всего нравятся)
весь остальной неликвид на 5-10 баксов дешевле только для жадных идиотов
желающих потом иметь больную голову с продажей
за год золото почти 20% в плюсе в баксе
и вам жалко 10-20 баксов шобы таки спать спокойно?


А где лучше всего покупать и надежней всего ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2020 23:44

  наблюдательный написав: моё сочувствие... :D :D :D
ну что ж , давайте посмотрим кто нуждается в сочувствии...
сравним ? :

  наблюдательный написав:это напоминает 2008-2009гг.
Но тогда ипотечный кризис был только в США

и
  наблюдательный написав:Да, в 2008г. кризис был только в США. До нас ещё не дошел.
Так что я всё верно написал.... Читать нужно правильно...
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