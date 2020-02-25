Додано: Вів 25 лют, 2020 18:50

tumos написав: Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле. Как по мне это заблуждение. Можно украсть документы на квартиру, можно решить вопрос с судебным решением по квартире или подделать его, можно иметь нотариуса в доле.

украсть документы на квартиру и что с ними сделать?))) если попытаться переоформить с помощу какого то черного нотариуса (ему за это срок грозит) то зделку можно оспорить в суде, доказать что это было сделать без вас/вашего согласия.поверте мне, квартиру не украдут. это все чепуха что вы написали.А вот все что внутри квартиры - унести могут.И банковские ячейки выносят. Сколько раз подобные новости встречались здесь же на финансюа.А стены- не украдут)Вспомнилось концовка 12ти стульев, думаю тут будет кстати:"Так вот оно где, сокровище мадам Петуховой. Вот оно, все тут, все сто пятьдесят тысяч рублей ноль ноль копеек, как любил говорить убитый Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер.Бриллианты превратились в сплошные фасадные стекла и железобетонные перекрытия, прохладные гимнастические залы были сделаны из жемчуга. Алмазная диадема превратилась в театральный зал с вертящейся сценой, рубиновые подвески разрослись в целые люстры, золотые змеиные браслетки с изумрудами обернулись прекрасной библиотекой, а фермуар перевоплотился в детские ясли, планерную мастерскую, шахматный клуб и биллиардную.Ипполит Матвеевич потрогал руками гранитную облицовку. Холод камня передался в самое его сердце. И он закричал. Крик его, бешеный, страстный и дикий, – крик простреленной навылет волчицы – вылетел на середину площади, метнулся под мост и, отталкиваемый отовсюду звуками просыпающегося большого города, стал глохнуть и в минуту зачах."П.С. Когда свиснут ваши брюлики тогда и поймете в чем разница.А сейчас без толку вам что то пытаться доказать.