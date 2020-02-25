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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2053205420552056 Додано: Сер 26 лют, 2020 00:18 Re: Горячие новости по драгоценным металлам наблюдательный написав: Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог. Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог. не, ну чё, еще разоблачал всяких умасись брехливых

аргументировано.

помнишь как утварьлис подменял ключевые слова, в переводах цитируемых им текстах, своими , или убирал, подтирал не выгодные ему фразы переиначивая весь смысл цитируемых источников? а ты говоришь : ничего

брехло ты. и сам стал умасисей

и болтовня твоя брехлива, а стало быть еще более вульгарна чем что-либо просто вульгарное



а сколько ты лайков под постами Покатакого оставил. забыл?

вот что золото с людьми делает . теряют человеческий облик не, ну чё, еще разоблачал всяких умасись брехливыхаргументировано.помнишь как утварьлис подменял ключевые слова, в переводах цитируемых им текстах, своими , или убирал, подтирал не выгодные ему фразы переиначивая весь смысл цитируемых источников? а ты говоришь : ничегобрехло ты. и сам стал умасисейи болтовня твоя брехлива, а стало быть еще более вульгарна чем что-либо просто вульгарноеа сколько ты лайков под постами Покатакого оставил. забыл?вот что золото с людьми делает . теряют человеческий облик serp6769

Повідомлень: 66 З нами з: 22.10.19 Подякував: 7 раз. Подякували: 0 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 00:58 vladus17 написав: Richi написав: vladus17 написав: Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет. Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет.

Я Вам могу столько написать положительных функций золота и отрицательных недвижимости, что Вы заплачете. Но если Вам спокойнее с недвижимостью, то значит это Ваше. Я Вам могу столько написать положительных функций золота и отрицательных недвижимости, что Вы заплачете. Но если Вам спокойнее с недвижимостью, то значит это Ваше.

Спасибо. Я и так знаю. Так как имею/имел в наличии, и первое и второе.

Один из самых больших минусов золота - 1)то что его у вас могут свиснуть.

А квартиру (если оформленна только на вас)-нет. Спасибо. Я и так знаю. Так как имею/имел в наличии, и первое и второе.Один из самых больших минусов золота - 1)то что его у вас могут свиснуть.А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

Не знаю. У меня лежит в банковской ячейки и не свистит.

vladus17 написав: 2)С золота нет никакого кэш-флоу, квартира же каждый месяц генерит доход.

2)С золота нет никакого кэш-флоу, квартира же каждый месяц генерит доход.

1) Когда ваши квартиранты залью 3-4 нижние этажа и свалят, то ваша квартира начнёт генерить расход.

2) Когда вашу квартиру будут использовать не по назначению (притон, хранение краденного и пр), то общение с правоохранительными органами отнимет ваш сон и веру в доброе.

3) Когда вам понадобятся деньги, а такое часто случается, то Вы попробуете продать квартиру и очень удивитесь насколько нарисованная цена ожиданий отличается от суровой реальности. Если у Вас хватит твёрдости продать и обрубив концы решить текущие проблемы - молодец, хоть и в убытках. А если попробуете выкручивать и попытаетесь взять деньги на решение проблем в долг под залог имеющейся квартиры, то ....

4) Я не знаю, где у Вас квартира (инвестиционная) но я для себя отметил, что если это ликвидная недвижимость (например в центре не с видом труселя в труселя), с нормальным ремонтом, то из неё сложно выжать даже 5% годовых. Если это однушка на ПОХе с косметическим ремонтом, запахами с мусоросжигательного завода и пр. прелестями, то можно хорошо сдать за счёт низкого порога входа. Но, как только начнётся падение рынка, то цены на такие квартиры камнем полетят в низ. Т.е. либо ликвидность с маленькой доходностью, либо хлам + риски = успел войти и вовремя продать, то в плюсе.

vladus17 написав: Но опять таки , каждый в праве выбирать для себя. Не вижу смысла тыкать пальцем как Наблюдательный и пытаться доказать свою правоту, исходя из виртуальной прибыли Но опять таки , каждый в праве выбирать для себя. Не вижу смысла тыкать пальцем как Наблюдательный и пытаться доказать свою правоту, исходя из виртуальной прибыли

Всё верно. Так чего же Вы начали ставить недвижимость в противовес? Если бы Вы были таким же умным как разговорчивым, то вопрос выбора бы вообще не стоял у вас, а имели бы и недвижимость и золото, и акции, и бизнес, который как раз и генерит прибыль. Не знаю. У меня лежит в банковской ячейки и не свистит.1) Когда ваши квартиранты залью 3-4 нижние этажа и свалят, то ваша квартира начнёт генерить расход.2) Когда вашу квартиру будут использовать не по назначению (притон, хранение краденного и пр), то общение с правоохранительными органами отнимет ваш сон и веру в доброе.3) Когда вам понадобятся деньги, а такое часто случается, то Вы попробуете продать квартиру и очень удивитесь насколько нарисованная цена ожиданий отличается от суровой реальности. Если у Вас хватит твёрдости продать и обрубив концы решить текущие проблемы - молодец, хоть и в убытках. А если попробуете выкручивать и попытаетесь взять деньги на решение проблем в долг под залог имеющейся квартиры, то ....4) Я не знаю, где у Вас квартира (инвестиционная) но я для себя отметил, что если это ликвидная недвижимость (например в центре не с видом труселя в труселя), с нормальным ремонтом, то из неё сложно выжать даже 5% годовых. Если это однушка на ПОХе с косметическим ремонтом, запахами с мусоросжигательного завода и пр. прелестями, то можно хорошо сдать за счёт низкого порога входа. Но, как только начнётся падение рынка, то цены на такие квартиры камнем полетят в низ. Т.е. либо ликвидность с маленькой доходностью, либо хлам + риски = успел войти и вовремя продать, то в плюсе.Всё верно. Так чего же Вы начали ставить недвижимость в противовес? Если бы Вы были таким же умным как разговорчивым, то вопрос выбора бы вообще не стоял у вас, а имели бы и недвижимость и золото, и акции, и бизнес, который как раз и генерит прибыль. Richi Повідомлень: 1309 З нами з: 25.09.08 Подякував: 537 раз. Подякували: 444 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 09:57 Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.

Ну и конечно доверие к организации тоже важно. Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37172 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3581 раз. Подякували: 9079 раз. Профіль 44 12 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:06 zzzzzz написав: Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.

Ну и конечно доверие к организации тоже важно. Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.Ну и конечно доверие к организации тоже важно.

В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить? В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить? vladus17 Повідомлень: 1304 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:08 vladus17 написав: zzzzzz написав: Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.

Ну и конечно доверие к организации тоже важно. Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.Ну и конечно доверие к организации тоже важно.

В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить? В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить?

Банки я тоже рассматриваю. Смотрю на РВС и Юнекс. Где еще интересные предложения, и самое главное нормальный спред? Банки я тоже рассматриваю. Смотрю на РВС и Юнекс. Где еще интересные предложения, и самое главное нормальный спред? Живите своим умом! zzzzzz 1 Форумчанин року Повідомлень: 37172 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3581 раз. Подякували: 9079 раз. Профіль 44 12 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 10:23 zzzzzz написав: vladus17 написав: zzzzzz написав: Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.

Ну и конечно доверие к организации тоже важно. Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.Ну и конечно доверие к организации тоже важно.

В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить? В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить?

Банки я тоже рассматриваю. Смотрю на РВС и Юнекс. Где еще интересные предложения, и самое главное нормальный спред? Банки я тоже рассматриваю. Смотрю на РВС и Юнекс. Где еще интересные предложения, и самое главное нормальный спред?

Звоните им, узнавайте. Я там не работаю. Звоните им, узнавайте. Я там не работаю. vladus17 Повідомлень: 1304 З нами з: 21.03.14 Подякував: 121 раз. Подякували: 125 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2053205420552056 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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