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Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2053205420552056
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:18

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог.
не, ну чё, еще разоблачал всяких умасись брехливых
аргументировано.
помнишь как утварьлис подменял ключевые слова, в переводах цитируемых им текстах, своими , или убирал, подтирал не выгодные ему фразы переиначивая весь смысл цитируемых источников? а ты говоришь : ничего
брехло ты. и сам стал умасисей
и болтовня твоя брехлива, а стало быть еще более вульгарна чем что-либо просто вульгарное

а сколько ты лайков под постами Покатакого оставил. забыл?
вот что золото с людьми делает . теряют человеческий облик
serp6769
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 00:58

  vladus17 написав:
  Richi написав:
  vladus17 написав:Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет.

Я Вам могу столько написать положительных функций золота и отрицательных недвижимости, что Вы заплачете. Но если Вам спокойнее с недвижимостью, то значит это Ваше.

Спасибо. Я и так знаю. Так как имею/имел в наличии, и первое и второе.
Один из самых больших минусов золота - 1)то что его у вас могут свиснуть.
А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

Не знаю. У меня лежит в банковской ячейки и не свистит.
  vladus17 написав:2)С золота нет никакого кэш-флоу, квартира же каждый месяц генерит доход.

1) Когда ваши квартиранты залью 3-4 нижние этажа и свалят, то ваша квартира начнёт генерить расход.
2) Когда вашу квартиру будут использовать не по назначению (притон, хранение краденного и пр), то общение с правоохранительными органами отнимет ваш сон и веру в доброе.
3) Когда вам понадобятся деньги, а такое часто случается, то Вы попробуете продать квартиру и очень удивитесь насколько нарисованная цена ожиданий отличается от суровой реальности. Если у Вас хватит твёрдости продать и обрубив концы решить текущие проблемы - молодец, хоть и в убытках. А если попробуете выкручивать и попытаетесь взять деньги на решение проблем в долг под залог имеющейся квартиры, то ....
4) Я не знаю, где у Вас квартира (инвестиционная) но я для себя отметил, что если это ликвидная недвижимость (например в центре не с видом труселя в труселя), с нормальным ремонтом, то из неё сложно выжать даже 5% годовых. Если это однушка на ПОХе с косметическим ремонтом, запахами с мусоросжигательного завода и пр. прелестями, то можно хорошо сдать за счёт низкого порога входа. Но, как только начнётся падение рынка, то цены на такие квартиры камнем полетят в низ. Т.е. либо ликвидность с маленькой доходностью, либо хлам + риски = успел войти и вовремя продать, то в плюсе.
  vladus17 написав:Но опять таки , каждый в праве выбирать для себя. Не вижу смысла тыкать пальцем как Наблюдательный и пытаться доказать свою правоту, исходя из виртуальной прибыли :D

Всё верно. Так чего же Вы начали ставить недвижимость в противовес? Если бы Вы были таким же умным как разговорчивым, то вопрос выбора бы вообще не стоял у вас, а имели бы и недвижимость и золото, и акции, и бизнес, который как раз и генерит прибыль.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 09:57

Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.
Ну и конечно доверие к организации тоже важно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:06

  zzzzzz написав:Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.
Ну и конечно доверие к организации тоже важно.

В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:08

  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.
Ну и конечно доверие к организации тоже важно.

В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить?

Банки я тоже рассматриваю. Смотрю на РВС и Юнекс. Где еще интересные предложения, и самое главное нормальный спред?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 10:23

  zzzzzz написав:
  vladus17 написав:
  zzzzzz написав:Господа, поделитесь опытом где лучше всего покупать золото. Интересуют только штамп слитки 50-100 грн.
Ну и конечно доверие к организации тоже важно.

В чем проблема пойти купить в банке? Или вы хотите 10-20$ сэкономить?

Банки я тоже рассматриваю. Смотрю на РВС и Юнекс. Где еще интересные предложения, и самое главное нормальный спред?

Звоните им, узнавайте. Я там не работаю.
vladus17
 
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  #<1 ... 2053205420552056
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