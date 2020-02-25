Додано: Сер 26 лют, 2020 00:58

vladus17 написав: Richi написав: vladus17 написав: Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет. Да, только забыли за дивиденты от бетона каждый месяц не плохие ,и за лет 10 окупается полностью от аренды только плюс цена на сам обьект. А у золота такой функции нет.

Я Вам могу столько написать положительных функций золота и отрицательных недвижимости, что Вы заплачете. Но если Вам спокойнее с недвижимостью, то значит это Ваше. Я Вам могу столько написать положительных функций золота и отрицательных недвижимости, что Вы заплачете. Но если Вам спокойнее с недвижимостью, то значит это Ваше.

Спасибо. Я и так знаю. Так как имею/имел в наличии, и первое и второе.

Один из самых больших минусов золота - 1)то что его у вас могут свиснуть.

А квартиру (если оформленна только на вас)-нет. Спасибо. Я и так знаю. Так как имею/имел в наличии, и первое и второе.Один из самых больших минусов золота - 1)то что его у вас могут свиснуть.А квартиру (если оформленна только на вас)-нет.

vladus17 написав: 2)С золота нет никакого кэш-флоу, квартира же каждый месяц генерит доход.

2)С золота нет никакого кэш-флоу, квартира же каждый месяц генерит доход.

vladus17 написав: Но опять таки , каждый в праве выбирать для себя. Не вижу смысла тыкать пальцем как Наблюдательный и пытаться доказать свою правоту, исходя из виртуальной прибыли Но опять таки , каждый в праве выбирать для себя. Не вижу смысла тыкать пальцем как Наблюдательный и пытаться доказать свою правоту, исходя из виртуальной прибыли

Не знаю. У меня лежит в банковской ячейки и не свистит.1) Когда ваши квартиранты залью 3-4 нижние этажа и свалят, то ваша квартира начнёт генерить расход.2) Когда вашу квартиру будут использовать не по назначению (притон, хранение краденного и пр), то общение с правоохранительными органами отнимет ваш сон и веру в доброе.3) Когда вам понадобятся деньги, а такое часто случается, то Вы попробуете продать квартиру и очень удивитесь насколько нарисованная цена ожиданий отличается от суровой реальности. Если у Вас хватит твёрдости продать и обрубив концы решить текущие проблемы - молодец, хоть и в убытках. А если попробуете выкручивать и попытаетесь взять деньги на решение проблем в долг под залог имеющейся квартиры, то ....4) Я не знаю, где у Вас квартира (инвестиционная) но я для себя отметил, что если это ликвидная недвижимость (например в центре не с видом труселя в труселя), с нормальным ремонтом, то из неё сложно выжать даже 5% годовых. Если это однушка на ПОХе с косметическим ремонтом, запахами с мусоросжигательного завода и пр. прелестями, то можно хорошо сдать за счёт низкого порога входа. Но, как только начнётся падение рынка, то цены на такие квартиры камнем полетят в низ. Т.е. либо ликвидность с маленькой доходностью, либо хлам + риски = успел войти и вовремя продать, то в плюсе.Всё верно. Так чего же Вы начали ставить недвижимость в противовес? Если бы Вы были таким же умным как разговорчивым, то вопрос выбора бы вообще не стоял у вас, а имели бы и недвижимость и золото, и акции, и бизнес, который как раз и генерит прибыль.