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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2054205520562057 Додано: Сер 26 лют, 2020 21:31 serp6769 написав: наблюдательный написав: Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог. Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог. не, ну чё, еще разоблачал всяких умасись брехливых

аргументировано.

помнишь как утварьлис подменял ключевые слова, в переводах цитируемых им текстах, своими , или убирал, подтирал не выгодные ему фразы переиначивая весь смысл цитируемых источников? а ты говоришь : ничего

брехло ты. и сам стал умасисей

и болтовня твоя брехлива, а стало быть еще более вульгарна чем что-либо просто вульгарное



а сколько ты лайков под постами Покатакого оставил. забыл?

вот что золото с людьми делает . теряют человеческий облик не, ну чё, еще разоблачал всяких умасись брехливыхаргументировано.помнишь как утварьлис подменял ключевые слова, в переводах цитируемых им текстах, своими , или убирал, подтирал не выгодные ему фразы переиначивая весь смысл цитируемых источников? а ты говоришь : ничегобрехло ты. и сам стал умасисейи болтовня твоя брехлива, а стало быть еще более вульгарна чем что-либо просто вульгарноеа сколько ты лайков под постами Покатакого оставил. забыл?вот что золото с людьми делает . теряют человеческий облик

Когда пьешь, хорошо закусывай...

Ты лучше вспомни сколько тебя тут банили и сколько ты ников уже поменял.

Самый лучший был - "Покатупой"

Ты от кого прячешься, аргументатор?

Твой запах за версту учуять можно.... Когда пьешь, хорошо закусывай...Ты лучше вспомни сколько тебя тут банили и сколько ты ников уже поменял.Самый лучший был - "Покатупой"Ты от кого прячешься, аргументатор?Твой запах за версту учуять можно.... наблюдательный

Повідомлень: 3446 З нами з: 29.04.09 Подякував: 87 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 лют, 2020 22:27 Ложная тревога. В северной Индии нет крупных месторождений золота



На выходных появились сообщения о том, что Управление геологии и горной промышленности штата Уттар-Прадеш, обнаружило месторождение золота, запасы которого составляют до 3000 тонн.



В пятницу эту новость любезно предоставила глава горного департамента. В течение выходных обсуждалась возможность создания рабочих мест и резкого увеличения предложения золота на внутреннем рынке, с оценкой 3 грамма золота на тонну металлической руды.



Выступая в новостном агентстве ANI, неназванный сотрудник горнодобывающей промышленности рассказал об открытиях в Сонпахади и Харди и предположил, что GSI - Геологическая служба Индии - оценивает 2700 тонн золота в Сонпахади и еще 650 тонн в Харди.



Индия хранит 600 тонн золота в своих национальных резервах - в пять раз меньше, чем якобы было найдено. Политики BJP правящей партии и высокопоставленные государственные деятели подскочили от радости на новостях, предполагая, что найденное золото может быть добыто и добавлено в запасы центрального банка.



К сожалению для всех сторон, это было опровергнуто GSI, который сказал, что их оценки были намного ниже, чем сообщалось ранее - всего 160 килограммов . наблюдательный

Повідомлень: 3446 З нами з: 29.04.09 Подякував: 87 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2054205520562057 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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