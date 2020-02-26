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Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2054205520562057
Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 21:31

  serp6769 написав:
  наблюдательный написав:Который кроме вульгарной болтовни ничего другого делать не мог.
не, ну чё, еще разоблачал всяких умасись брехливых
аргументировано.
помнишь как утварьлис подменял ключевые слова, в переводах цитируемых им текстах, своими , или убирал, подтирал не выгодные ему фразы переиначивая весь смысл цитируемых источников? а ты говоришь : ничего
брехло ты. и сам стал умасисей
и болтовня твоя брехлива, а стало быть еще более вульгарна чем что-либо просто вульгарное

а сколько ты лайков под постами Покатакого оставил. забыл?
вот что золото с людьми делает . теряют человеческий облик

Когда пьешь, хорошо закусывай...
Ты лучше вспомни сколько тебя тут банили и сколько ты ников уже поменял.
Самый лучший был - "Покатупой"
Ты от кого прячешься, аргументатор?
Твой запах за версту учуять можно.... :D
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2020 22:27

Ложная тревога. В северной Индии нет крупных месторождений золота

На выходных появились сообщения о том, что Управление геологии и горной промышленности штата Уттар-Прадеш, обнаружило месторождение золота, запасы которого составляют до 3000 тонн.

В пятницу эту новость любезно предоставила глава горного департамента. В течение выходных обсуждалась возможность создания рабочих мест и резкого увеличения предложения золота на внутреннем рынке, с оценкой 3 грамма золота на тонну металлической руды.

Выступая в новостном агентстве ANI, неназванный сотрудник горнодобывающей промышленности рассказал об открытиях в Сонпахади и Харди и предположил, что GSI - Геологическая служба Индии - оценивает 2700 тонн золота в Сонпахади и еще 650 тонн в Харди.

Индия хранит 600 тонн золота в своих национальных резервах - в пять раз меньше, чем якобы было найдено. Политики BJP правящей партии и высокопоставленные государственные деятели подскочили от радости на новостях, предполагая, что найденное золото может быть добыто и добавлено в запасы центрального банка.

К сожалению для всех сторон, это было опровергнуто GSI, который сказал, что их оценки были намного ниже, чем сообщалось ранее - всего 160 килограммов.
наблюдательный
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