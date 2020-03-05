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драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2060206120622063
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:22

Цены на 5 марта в банках, золото 50 и 100 грм
покупка / продажа

РВС
1277 / 1313
1275 / 1310

Юнекс
1276 / 1319
1275 / 1319

Банк 3/4 ( цены пересмотренные в 16:30 вечера )
1201 / 1336
1201 / 1334

Это с сайта Финансы.
12:33 1 265.00 1 325.00 Банк Сич 0990500212 Киев
10:04 1 255.00 1 330.00 Таскомбанк 0443932563 Киев
08:21 1 255.00 1 335.00 РВС Банк Киев
10:15 1 260.00 1 340.00 Альянс Банк 0667195556 Киев
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  #<1 ... 2060206120622063
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