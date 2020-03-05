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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:22
Цены на 5 марта в банках, золото 50 и 100 грм
покупка / продажа
РВС
1277 / 1313
1275 / 1310
Юнекс
1276 / 1319
1275 / 1319
Банк 3/4 ( цены пересмотренные в 16:30 вечера )
1201 / 1336
1201 / 1334
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:55
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:40
odessit2007 написав: наблюдательный написав:
Gold futures have just surged back above $1600
1700 солью остатки
Будешь сливать?
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