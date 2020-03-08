RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2060206120622063
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2020 21:22

Цены на 5 марта в банках, золото 50 и 100 грм
покупка / продажа

РВС
1277 / 1313
1275 / 1310

Юнекс
1276 / 1319
1275 / 1319

Банк 3/4 ( цены пересмотренные в 16:30 вечера )
1201 / 1336
1201 / 1334

Это с сайта Финансы.
12:33 1 265.00 1 325.00 Банк Сич 0990500212 Киев
10:04 1 255.00 1 330.00 Таскомбанк 0443932563 Киев
08:21 1 255.00 1 335.00 РВС Банк Киев
10:15 1 260.00 1 340.00 Альянс Банк 0667195556 Киев
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Форумчанин року
 
Повідомлень: 37312
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3587 раз.
Подякували: 9285 раз.
 
Профіль
45
12
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:55

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Всё спреды ловите...https://ru.investing.com/rates-bonds/u. ... bond-yield

Доходность 10-летних облигаций Германии готова установить рекордные минимумы.
http://www.profinance.ru/news/2020/03/0 ... imumy.html
Востаннє редагувалось Чукча2 в П'ят 06 бер, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 03.12.13
Подякував: 352 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:40

  odessit2007 написав:
  наблюдательный написав:Gold futures have just surged back above $1600

1700 солью остатки

Будешь сливать?
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3460
З нами з: 29.04.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 358 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56

Смотрите соотношение золота к нефти 1 унц на моменте может купить 55 бочек жижи ВТИ. Никогда еще в истории такого не было, максимум был 34 и то на очень короткий период :idea:
Соотношение золота к серебру тоже не может не радовать: 1 к 99.5!
vladus17
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:22

  vladus17 написав:Соотношение золота к серебру тоже не может не радовать: 1 к 99.5!

Уже было 100 сегодня.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 21432
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1436 раз.
Подякували: 2174 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:49

а что, кроме банков, все конторы, работавшие с золотом, прикрыли?
"заявки" исчезли....
19yuriy91
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 15.09.12
Подякував: 232 раз.
Подякували: 349 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2020 13:53

  19yuriy91 написав:а что, кроме банков, все конторы, работавшие с золотом, прикрыли?
"заявки" исчезли....

Заявки прикрыли. Видимо не выгодно было банкам что люди без их комиссий обходятся.
vladus17
 
Повідомлень: 1346
З нами з: 21.03.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2060206120622063
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.