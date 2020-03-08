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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 05 бер, 2020 21:22
Цены на 5 марта в банках, золото 50 и 100 грм
покупка / продажа
РВС
1277 / 1313
1275 / 1310
Юнекс
1276 / 1319
1275 / 1319
Банк 3/4 ( цены пересмотренные в 16:30 вечера )
1201 / 1336
1201 / 1334
Это с сайта Финансы.
12:33 1 265.00 1 325.00 Банк Сич 0990500212 Киев
10:04 1 255.00 1 330.00 Таскомбанк 0443932563 Киев
08:21 1 255.00 1 335.00 РВС Банк Киев
10:15 1 260.00 1 340.00 Альянс Банк 0667195556 Киев
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 09:55
Востаннє редагувалось Чукча2
в П'ят 06 бер, 2020 15:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 06 бер, 2020 13:40
odessit2007 написав: наблюдательный написав:
Gold futures have just surged back above $1600
1700 солью остатки
Будешь сливать?
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Додано: Пон 09 бер, 2020 09:56
Смотрите соотношение золота к нефти 1 унц на моменте может купить 55 бочек жижи ВТИ. Никогда еще в истории такого не было, максимум был 34 и то на очень короткий период
Соотношение золота к серебру тоже не может не радовать: 1 к 99.5!
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:22
vladus17 написав:
Соотношение золота к серебру тоже не может не радовать: 1 к 99.5!
Уже было 100 сегодня.
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:49
а что, кроме банков, все конторы, работавшие с золотом, прикрыли?
"заявки" исчезли....
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19yuriy91
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Додано: Пон 09 бер, 2020 13:53
19yuriy91 написав:
а что, кроме банков, все конторы, работавшие с золотом, прикрыли?
"заявки" исчезли....
Заявки прикрыли. Видимо не выгодно было банкам что люди без их комиссий обходятся.
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