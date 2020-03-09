|
|
|
Горячие новости по драгоценным металлам
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Вів 10 бер, 2020 01:00
А кто-то допускет денежные реформы или даже полную или частичную отмену наличных? В свете последних движений на рынках и особенно отрицательных ставок, похоже, это становится вполне реальным. Это сейчас наряду с золотом конкурент долговым рынкам, то есть прямая угроза финансированию любящих жить не на свои государств. И если цена на золото может меняться (кто-то, возможно, верит, что она еще упадет), и золото отменить невозможно (можно только попытаться запретить владение, но, кроме смеха, это ничего не вызовет), то наличные уже априори становятся выгоднее многих бондов многих стран (Швейцария, Германия, Япония, Франция, список растет) и их можно отменить одним росчерком пера. Поэтому каков может быть следующий шаг? По 1000 новых ойро на 1 работающего, остальное фтопку? А затем и бакс. Или наоборот, передовики, так сказать, должны всем показать пример. Ну, оправдывать это передающимся воздушно-капельным путем коронавирусом, конечно, будет нелепо, но, по-моему, уже можно ожидать всего.
Могут, конечно, ударить и по безналу, но его легче контролировать банковским процентом (его тоже можно сделать отрицательным), а денежная реформа - это уже крайняя мера, когда других доводов нет. Предпоследний довод королей.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 21439
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1439 раз.
- Подякували: 2174 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 10 бер, 2020 09:53
наблюдательный написав:
Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.
Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19%.
Сбербанка – на 19%......
Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке (Forex) в понедельник резко упал, доходя до 75 рублей за доллар и 85 за евро.
Как в народе говорят: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"
По Сбербанку РФ интересная история, связанная с его продажей Правительству РФ. Возможно действительно через оферту дадут возможность неплохо заработать американо-британским держателям акций в первую очередь.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 1092
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 88 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|