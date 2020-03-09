Додано: Вів 10 бер, 2020 01:00

А кто-то допускет денежные реформы или даже полную или частичную отмену наличных? В свете последних движений на рынках и особенно отрицательных ставок, похоже, это становится вполне реальным. Это сейчас наряду с золотом конкурент долговым рынкам, то есть прямая угроза финансированию любящих жить не на свои государств. И если цена на золото может меняться (кто-то, возможно, верит, что она еще упадет), и золото отменить невозможно (можно только попытаться запретить владение, но, кроме смеха, это ничего не вызовет), то наличные уже априори становятся выгоднее многих бондов многих стран (Швейцария, Германия, Япония, Франция, список растет) и их можно отменить одним росчерком пера. Поэтому каков может быть следующий шаг? По 1000 новых ойро на 1 работающего, остальное фтопку? А затем и бакс. Или наоборот, передовики, так сказать, должны всем показать пример. Ну, оправдывать это передающимся воздушно-капельным путем коронавирусом, конечно, будет нелепо, но, по-моему, уже можно ожидать всего.

Могут, конечно, ударить и по безналу, но его легче контролировать банковским процентом (его тоже можно сделать отрицательным), а денежная реформа - это уже крайняя мера, когда других доводов нет. Предпоследний довод королей.