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на тему Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.

Ціна золота - Купівля / Продаж

#<1 ... 2061206220632064 Додано: Вів 10 бер, 2020 01:00 А кто-то допускет денежные реформы или даже полную или частичную отмену наличных? В свете последних движений на рынках и особенно отрицательных ставок, похоже, это становится вполне реальным. Это сейчас наряду с золотом конкурент долговым рынкам, то есть прямая угроза финансированию любящих жить не на свои государств. И если цена на золото может меняться (кто-то, возможно, верит, что она еще упадет), и золото отменить невозможно (можно только попытаться запретить владение, но, кроме смеха, это ничего не вызовет), то наличные уже априори становятся выгоднее многих бондов многих стран (Швейцария, Германия, Япония, Франция, список растет) и их можно отменить одним росчерком пера. Поэтому каков может быть следующий шаг? По 1000 новых ойро на 1 работающего, остальное фтопку? А затем и бакс. Или наоборот, передовики, так сказать, должны всем показать пример. Ну, оправдывать это передающимся воздушно-капельным путем коронавирусом, конечно, будет нелепо, но, по-моему, уже можно ожидать всего.

Могут, конечно, ударить и по безналу, но его легче контролировать банковским процентом (его тоже можно сделать отрицательным), а денежная реформа - это уже крайняя мера, когда других доводов нет. Предпоследний довод королей. hxbbgaf Повідомлень: 21455 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 09:53 наблюдательный написав: Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.

Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19%.

Сбербанка – на 19%......

Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке (Forex) в понедельник резко упал, доходя до 75 рублей за доллар и 85 за евро.



Как в народе говорят: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь" Акции российских компаний на Лондонской фондовой бирже в понедельник обрушились из-за обвала нефтяных цен.Депозитарные расписки на акции "Роснефти" упали на 22,5%, "Газпрома" - на 15,4%, "НОВАТЭКа" - на 11,1%, "ЛУКОЙЛа" - на 17,3%, "Татнефти" - на 19%.Сбербанка – на 19%......Курс российского рубля по отношению к основным мировым валютам на международном валютном рынке (Forex) в понедельник резко упал, доходя до 75 рублей за доллар и 85 за евро.Как в народе говорят: "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь"



По Сбербанку РФ интересная история, связанная с его продажей Правительству РФ. Возможно действительно через оферту дадут возможность неплохо заработать американо-британским держателям акций в первую очередь. По Сбербанку РФ интересная история, связанная с его продажей Правительству РФ. Возможно действительно через оферту дадут возможность неплохо заработать американо-британским держателям акций в первую очередь. tumos Повідомлень: 1094 З нами з: 12.03.09 Подякував: 7 раз. Подякували: 88 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 17:37 Re: Горячие новости по драгоценным металлам





приветствую всех, кто то мне может объяснить есть ли какая то связь между кросс ценой XAU/XAG и USD/UAH парой? Что такого произошло в мире что начиная с 24 декабря видно такой резкий рост кросса и нашего курса? Из области теории заговора, но все же Diego Повідомлень: 96 З нами з: 14.01.15 Подякував: 24 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 бер, 2020 18:05 hxbbgaf написав: А кто-то допускет денежные реформы или даже полную или частичную отмену наличных? В свете последних движений на рынках и особенно отрицательных ставок, похоже, это становится вполне реальным.

А кто-то допускет денежные реформы или даже полную или частичную отмену наличных? В свете последних движений на рынках и особенно отрицательных ставок, похоже, это становится вполне реальным.

Отрицательные ставки в банках, это уже и есть конфискационная реформа.

Следующим шагом будет бизнес на хранилищах для наличных денег, так как в подвалах банков места для хранения наличных денег клиентов уже не хватает.

Это проблема уже есть в Германии, где свободные банковские ячейки уже трудно найти. Немцы народ экономный, и деньги на пустяки особо не тратят.

Вспомним события на Кипре в 2012-13г., когда там рухнула банковская система. Банкоматы сначала выдавали по 300 евро в день, а затем вообще ничего. Всё остановилось почти на неделю. Вклады свыше 100.000евро тупо конфисковали. И никто особо не возмущался, так как деньги были в основном русских нуворишей, непонятно откуда ими взятые. И только благодаря Германии, которая выделила киприотам 10 млрд. евро, ситуацию устаканили..

А кто и чем сможет помочь США и ЕС в случае коллапса? Никто и ничем...

Поэтому тут даже и думать не о чем. В случае ЧП может быть только 2 варианта:



1. Денежку на счетах физ.лиц или заморозят, или конфискуют, или обложат налогом, или будут выдавать по чайной ложке чтобы хватило на пирожок и стакан чая, и то без сахара. И причину для этого найдут очень вескую.

С наличными тоже что-то придумают. Тут для фантазии предела нет.

Павловскую денежную реформу я помню очень хорошо...



2. Дабы не допустить бунтов и беспредела, зародыши которых уже можно наблюдать во Франции и Гонконге, правящей элите придётся идти на компромис с населением.

Кандидат в президенты США Б.Сандерс уже почти открыто об этом говорит.

А как это сделать? Только раздавать пособия, льготы, бенефиты и т.д....

А где взять на это деньги, когда их на всех не хватает? Только печатать.

А это инфляционная спираль...



Итак, два варианта, и оба будут хреновые. Третий вариант, когда экономика должна работать по четким правилам и по науке, я даже не рассматриваю, так как его просто не будет, ибо жадность человеческая не знает предела....



Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена... Отрицательные ставки в банках, это уже и есть конфискационная реформа.Следующим шагом будет бизнес на хранилищах для наличных денег, так как в подвалах банков места для хранения наличных денег клиентов уже не хватает.Это проблема уже есть в Германии, где свободные банковские ячейки уже трудно найти. Немцы народ экономный, и деньги на пустяки особо не тратят.Вспомним события на Кипре в 2012-13г., когда там рухнула банковская система. Банкоматы сначала выдавали по 300 евро в день, а затем вообще ничего. Всё остановилось почти на неделю. Вклады свыше 100.000евро тупо конфисковали. И никто особо не возмущался, так как деньги были в основном русских нуворишей, непонятно откуда ими взятые. И только благодаря Германии, которая выделила киприотам 10 млрд. евро, ситуацию устаканили..А кто и чем сможет помочь США и ЕС в случае коллапса? Никто и ничем...Поэтому тут даже и думать не о чем. В случае ЧП может быть только 2 варианта:1. Денежку на счетах физ.лиц или заморозят, или конфискуют, или обложат налогом, или будут выдавать по чайной ложке чтобы хватило на пирожок и стакан чая, и то без сахара. И причину для этого найдут очень вескую.С наличными тоже что-то придумают. Тут для фантазии предела нет.Павловскую денежную реформу я помню очень хорошо...2. Дабы не допустить бунтов и беспредела, зародыши которых уже можно наблюдать во Франции и Гонконге, правящей элите придётся идти на компромис с населением.Кандидат в президенты США Б.Сандерс уже почти открыто об этом говорит.А как это сделать? Только раздавать пособия, льготы, бенефиты и т.д....А где взять на это деньги, когда их на всех не хватает? Только печатать.А это инфляционная спираль...Итак, два варианта, и оба будут хреновые. Третий вариант, когда экономика должна работать по четким правилам и по науке, я даже не рассматриваю, так как его просто не будет, ибо жадность человеческая не знает предела....Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена... наблюдательный

Повідомлень: 3462 З нами з: 29.04.09 Подякував: 87 раз. Подякували: 361 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 14:16 наблюдательный написав: Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена... Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена...

А наличные накопления здесь каким боком зацепили? Здесь 3 варианта:

1) Отменить 500, 200, 100 Euro (100$) и позволить обменять на новые не более 1000 (10000) в одни руки

2) Обнулить все деньги и позволить обмен наличных 000 (10000) в одни руки

3) Блокировать депозитарные ячейки и открывать только в присутствии специально выделенного человека.

По 1 и 2 варианту я с трудом представляю если такое немцам скажут что их честно заработанные деньги нельзя поменять в полном объёме на новые. Вынесут всех вперёд ногами.

По 3 варианту возможно в нашей стране, но банки частные и половину ячеек вынесут через связи и платный доступ. Так что не думаю, что такая мера будет эффективной.



А вот счета заморозить - это святое. Так что я пока не вижу угрозу для матрасников. А наличные накопления здесь каким боком зацепили? Здесь 3 варианта:1) Отменить 500, 200, 100 Euro (100$) и позволить обменять на новые не более 1000 (10000) в одни руки2) Обнулить все деньги и позволить обмен наличных 000 (10000) в одни руки3) Блокировать депозитарные ячейки и открывать только в присутствии специально выделенного человека.По 1 и 2 варианту я с трудом представляю если такое немцам скажут что их честно заработанные деньги нельзя поменять в полном объёме на новые. Вынесут всех вперёд ногами.По 3 варианту возможно в нашей стране, но банки частные и половину ячеек вынесут через связи и платный доступ. Так что не думаю, что такая мера будет эффективной.А вот счета заморозить - это святое. Так что я пока не вижу угрозу для матрасников. Richi Повідомлень: 1320 З нами з: 25.09.08 Подякував: 545 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 16:41 Richi написав: наблюдательный написав: Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена... Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена...

А наличные накопления здесь каким боком зацепили? Здесь 3 варианта:

1) Отменить 500, 200, 100 Euro (100$) и позволить обменять на новые не более 1000 (10000) в одни руки

2) Обнулить все деньги и позволить обмен наличных 000 (10000) в одни руки

3) Блокировать депозитарные ячейки и открывать только в присутствии специально выделенного человека.

По 1 и 2 варианту я с трудом представляю если такое немцам скажут что их честно заработанные деньги нельзя поменять в полном объёме на новые. Вынесут всех вперёд ногами.

По 3 варианту возможно в нашей стране, но банки частные и половину ячеек вынесут через связи и платный доступ. Так что не думаю, что такая мера будет эффективной.



А вот счета заморозить - это святое. Так что я пока не вижу угрозу для матрасников. А наличные накопления здесь каким боком зацепили? Здесь 3 варианта:1) Отменить 500, 200, 100 Euro (100$) и позволить обменять на новые не более 1000 (10000) в одни руки2) Обнулить все деньги и позволить обмен наличных 000 (10000) в одни руки3) Блокировать депозитарные ячейки и открывать только в присутствии специально выделенного человека.По 1 и 2 варианту я с трудом представляю если такое немцам скажут что их честно заработанные деньги нельзя поменять в полном объёме на новые. Вынесут всех вперёд ногами.По 3 варианту возможно в нашей стране, но банки частные и половину ячеек вынесут через связи и платный доступ. Так что не думаю, что такая мера будет эффективной.А вот счета заморозить - это святое. Так что я пока не вижу угрозу для матрасников.

То есть если счета заморозят, то не вынесут, а если наличные, то вынесут при том, что на Западе львиная доля денег таки на счетах, а нал или у стариков каких-то, или у наркоторговцев? Или наши приедут туда выносить? То есть если счета заморозят, то не вынесут, а если наличные, то вынесут при том, что на Западе львиная доля денег таки на счетах, а нал или у стариков каких-то, или у наркоторговцев? Или наши приедут туда выносить? hxbbgaf Повідомлень: 21455 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 22:38 hxbbgaf написав: Richi написав: наблюдательный написав: Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена... Так что для владельцев матрасных накоплений наступают тревожные времена...

А наличные накопления здесь каким боком зацепили? Здесь 3 варианта:

1) Отменить 500, 200, 100 Euro (100$) и позволить обменять на новые не более 1000 (10000) в одни руки

2) Обнулить все деньги и позволить обмен наличных 000 (10000) в одни руки

3) Блокировать депозитарные ячейки и открывать только в присутствии специально выделенного человека.

По 1 и 2 варианту я с трудом представляю если такое немцам скажут что их честно заработанные деньги нельзя поменять в полном объёме на новые. Вынесут всех вперёд ногами.

По 3 варианту возможно в нашей стране, но банки частные и половину ячеек вынесут через связи и платный доступ. Так что не думаю, что такая мера будет эффективной.



А вот счета заморозить - это святое. Так что я пока не вижу угрозу для матрасников. А наличные накопления здесь каким боком зацепили? Здесь 3 варианта:1) Отменить 500, 200, 100 Euro (100$) и позволить обменять на новые не более 1000 (10000) в одни руки2) Обнулить все деньги и позволить обмен наличных 000 (10000) в одни руки3) Блокировать депозитарные ячейки и открывать только в присутствии специально выделенного человека.По 1 и 2 варианту я с трудом представляю если такое немцам скажут что их честно заработанные деньги нельзя поменять в полном объёме на новые. Вынесут всех вперёд ногами.По 3 варианту возможно в нашей стране, но банки частные и половину ячеек вынесут через связи и платный доступ. Так что не думаю, что такая мера будет эффективной.А вот счета заморозить - это святое. Так что я пока не вижу угрозу для матрасников.

То есть если счета заморозят, то не вынесут, а если наличные, то вынесут при том, что на Западе львиная доля денег таки на счетах, а нал или у стариков каких-то, или у наркоторговцев? Или наши приедут туда выносить? То есть если счета заморозят, то не вынесут, а если наличные, то вынесут при том, что на Западе львиная доля денег таки на счетах, а нал или у стариков каких-то, или у наркоторговцев? Или наши приедут туда выносить?

Матрасники - это те, кто держит деньги под мартасом. Обычно это наличные, а не флешка с паролем от банковского счёта. Матрасники - это те, кто держит деньги под мартасом. Обычно это наличные, а не флешка с паролем от банковского счёта. Richi Повідомлень: 1320 З нами з: 25.09.08 Подякував: 545 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 бер, 2020 23:42 Richi написав: Матрасники - это те, кто держит деньги под мартасом. Обычно это наличные, а не флешка с паролем от банковского счёта. Матрасники - это те, кто держит деньги под мартасом. Обычно это наличные, а не флешка с паролем от банковского счёта.

Но что-то мне подсказывает, что такая привычка гораздо чаще встречается у нас чем на Западе. Могут, вообще, разрешить обмен на новые банкноты только гражданам стран ЕС со справкой из налоговой. Но что-то мне подсказывает, что такая привычка гораздо чаще встречается у нас чем на Западе. Могут, вообще, разрешить обмен на новые банкноты только гражданам стран ЕС со справкой из налоговой. hxbbgaf Повідомлень: 21455 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1442 раз. Подякували: 2178 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2061206220632064 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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