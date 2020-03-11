Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Биржа в Чикаго закрывается.
Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ух и резня, боль и слёзы, все под нож...
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:42
Чукча2
Всё идет по плану...
ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал. В итоге Европа получила биржевой шок.
Германия уже валится на все -10%. Трейдерам нужны доллары. Много долларов...
Продают всё что можно ещё продать.
На продажу уже выкидывают последнее - золото.
Так что финальный забег приближается.
Деваться некуда и скоро типографии заработает ещё сильней.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04
Золото будет -30% следуйщие пол года - год.
Потом застой на пару лет (кризис).
Уже потом - дорожай.
Я за попкорном...
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну как же, 120 ярдов ...это же ещё деньги)
ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 120 млрд евро
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