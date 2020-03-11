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Горячие новости по драгоценным металлам
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2062206320642065
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Биржа в Чикаго закрывается.
https://www.zerohedge.com/markets/cme-c ... riday-13th

Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
https://www.newyorkfed.org/markets/opol ... icy_200311
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ух и резня, боль и слёзы, все под нож...
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:42

Чукча2
Всё идет по плану...
ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал. В итоге Европа получила биржевой шок.
Германия уже валится на все -10%. Трейдерам нужны доллары. Много долларов...
Продают всё что можно ещё продать.
На продажу уже выкидывают последнее - золото.
Так что финальный забег приближается.
Деваться некуда и скоро типографии заработает ещё сильней.
наблюдательный
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04

Золото будет -30% следуйщие пол года - год.
Потом застой на пару лет (кризис).
Уже потом - дорожай.

Я за попкорном...
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал.


Ну как же, 120 ярдов ...это же ещё деньги)

ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 120 млрд евро
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-1954284
Чукча2
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