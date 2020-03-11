RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Банківські метали та
Інвестиційні монети
/
Ринок банківських металів
/
Горячие новости по
драгоценным металлам

Горячие новости по драгоценным металлам
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
  #<1 ... 2062206320642065
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Биржа в Чикаго закрывается.
https://www.zerohedge.com/markets/cme-c ... riday-13th

Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
https://www.newyorkfed.org/markets/opol ... icy_200311
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 03.12.13
Подякував: 352 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 15:52

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

Ух и резня, боль и слёзы, все под нож...
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 03.12.13
Подякував: 352 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 16:42

:shock: Чукча2
Всё идет по плану...
ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал. В итоге Европа получила биржевой шок.
Германия уже валится на все -10%. Трейдерам нужны доллары. Много долларов...
Продают всё что можно ещё продать.
На продажу уже выкидывают последнее - золото.
Так что финальный забег приближается.
Деваться некуда и скоро типографии заработает ещё сильней.
Известный золотым жукам инвестор Джим Крамер сегодня призвал правительство США немедленно напечатать $500 млрд. и приостановить все налоги...
Jim Cramer on Thursday called for the federal government to immediately print $500 billion to address the coron avirus outbreak, and suspend all taxation during the crisis.
Судя по его манере разговора американцы уже прилично перепуганы...
https://player.cnbc.com/p/gZWlPC/cnbc_g ... 7000126323
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 12 бер, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 29.04.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04

Золото будет -30% следуйщие пол года - год.
Потом застой на пару лет (кризис).
Уже потом - дорожай.

Я за попкорном...
vladus17
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 21.03.14
Подякував: 122 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:15

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал.


Ну как же, 120 ярдов ...это же ещё деньги)

ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 120 млрд евро
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-1954284
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 03.12.13
Подякував: 352 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:23

  Чукча2 написав:
  наблюдательный написав:ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал.


Ну как же, 120 ярдов ...это же ещё деньги)

ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 120 млрд евро
https://ru.investing.com/news/economic- ... le-1954284

В самых первых новостях этого ещё не было...
Может мало пообещали? 120 ярдов на оставшийся год, это около 12 млрд в мес.
Для всей еврозоны это сущий пустяк.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 29.04.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 17:46

Re: Горячие новости по драгоценным металлам

  наблюдательный написав:мало пообещали


я так понял +120 к каждому месяцу, если 120 на все месяцы...то это ни о чём.
Это показывает, что поля для манёвра нет и это в самый не подходящий момент, как часто в жизни и бывает. :|
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1742
З нами з: 03.12.13
Подякував: 352 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:06

  Чукча2 написав:
  наблюдательный написав:мало пообещали


я так понял +120 к каждому месяцу, если 120 на все месяцы...то это ни о чём.
Это показывает, что поля для манёвра нет и это в самый не подходящий момент, как часто в жизни и бывает. :|

Я первоисточник ещё не читал, но в прессе было озвучено так:
"...Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года..."
Мадам Лагард озвучила ещё одно интересное заявление:
"Дополнительные средства будут направлены преимущественно на выкуп бумаг частных компаний."
https://interfax.com.ua/news/economic/646522.htmlп

Это то, о чем я тут писал несколько дней назад. Если ЕЦБ и ФРС начнут выкупать акции частных компаний, то фактически классического биржевого рынка уже нет....
Не царское это дело.
наблюдательный
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3466
З нами з: 29.04.09
Подякував: 87 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 бер, 2020 18:31

ж*** ж только началась!!!
А печатают тогда, когда из ж*** нужно выходить... 120 евро или 500 баксов - это действительно не о чем!
120,500.. Трлн, второй трлн - это еще не печатание, это так залив ликвидности под выкуп бумаг или в кредит.
Так что сейчас нужны вагоны зелени!!!
Повторюсь
Как чувствуют себя товарищи которые ни в зелени???
Я ,особенно, про газ, серебро???
Поделитесь, мож есть такие, которые на палладии в этом году нагреться хотели???
VitaliyN
 
Повідомлень: 45
З нами з: 05.10.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2062206320642065
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.