Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
|
|
|
Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Биржа в Чикаго закрывается.
Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ух и резня, боль и слёзы, все под нож...
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:42
Чукча2
Всё идет по плану...
ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал. В итоге Европа получила биржевой шок.
Германия уже валится на все -10%. Трейдерам нужны доллары. Много долларов...
Продают всё что можно ещё продать.
На продажу уже выкидывают последнее - золото.
Так что финальный забег приближается.
Деваться некуда и скоро типографии заработает ещё сильней.
Известный золотым жукам инвестор Джим Крамер сегодня призвал правительство США немедленно напечатать $500 млрд. и приостановить все налоги...
Jim Cramer on Thursday called for the federal government to immediately print $500 billion to address the coron avirus outbreak, and suspend all taxation during the crisis.
Судя по его манере разговора американцы уже прилично перепуганы...
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 12 бер, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04
Золото будет -30% следуйщие пол года - год.
Потом застой на пару лет (кризис).
Уже потом - дорожай.
Я за попкорном...
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну как же, 120 ярдов ...это же ещё деньги)
ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 120 млрд евро
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:23
В самых первых новостях этого ещё не было...
Может мало пообещали? 120 ярдов на оставшийся год, это около 12 млрд в мес.
Для всей еврозоны это сущий пустяк.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:46
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:06
Я первоисточник ещё не читал, но в прессе было озвучено так:
"...Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года..."
Мадам Лагард озвучила ещё одно интересное заявление:
"Дополнительные средства будут направлены преимущественно на выкуп бумаг частных компаний."
Это то, о чем я тут писал несколько дней назад. Если ЕЦБ и ФРС начнут выкупать акции частных компаний, то фактически классического биржевого рынка уже нет....
Не царское это дело.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:31
ж*** ж только началась!!!
А печатают тогда, когда из ж*** нужно выходить... 120 евро или 500 баксов - это действительно не о чем!
120,500.. Трлн, второй трлн - это еще не печатание, это так залив ликвидности под выкуп бумаг или в кредит.
Так что сейчас нужны вагоны зелени!!!
Повторюсь
Как чувствуют себя товарищи которые ни в зелени???
Я ,особенно, про газ, серебро???
Поделитесь, мож есть такие, которые на палладии в этом году нагреться хотели???
|