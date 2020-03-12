Додано: Чет 12 бер, 2020 18:31

ж*** ж только началась!!!

А печатают тогда, когда из ж*** нужно выходить... 120 евро или 500 баксов - это действительно не о чем!

120,500.. Трлн, второй трлн - это еще не печатание, это так залив ликвидности под выкуп бумаг или в кредит.

Так что сейчас нужны вагоны зелени!!!

Повторюсь

Как чувствуют себя товарищи которые ни в зелени???

Я ,особенно, про газ, серебро???

Поделитесь, мож есть такие, которые на палладии в этом году нагреться хотели???