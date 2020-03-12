Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 бер, 2020 10:25
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Биржа в Чикаго закрывается.
Заявление ФРС: "Кризис ликвидности разрастается!"
Додано: Чет 12 бер, 2020 15:52
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ух и резня, боль и слёзы, все под нож...
Додано: Чет 12 бер, 2020 16:42
Чукча2
Всё идет по плану...
ЕЦБ сделал вид что ничего страшного не происходит, и оставил всё как есть.
Дополнительных денег пока не дал. В итоге Европа получила биржевой шок.
Германия уже валится на все -10%. Трейдерам нужны доллары. Много долларов...
Продают всё что можно ещё продать.
На продажу уже выкидывают последнее - золото.
Так что финальный забег приближается.
Деваться некуда и скоро типографии заработает ещё сильней.
Известный золотым жукам инвестор Джим Крамер сегодня призвал правительство США немедленно напечатать $500 млрд. и приостановить все налоги...
Jim Cramer on Thursday called for the federal government to immediately print $500 billion to address the coron avirus outbreak, and suspend all taxation during the crisis.
Судя по его манере разговора американцы уже прилично перепуганы...
Востаннє редагувалось наблюдательный в Чет 12 бер, 2020 17:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:04
Золото будет -30% следуйщие пол года - год.
Потом застой на пару лет (кризис).
Уже потом - дорожай.
Я за попкорном...
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:15
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Ну как же, 120 ярдов ...это же ещё деньги)
ЕЦБ увеличил программу покупки активов на 120 млрд евро
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:23
В самых первых новостях этого ещё не было...
Может мало пообещали? 120 ярдов на оставшийся год, это около 12 млрд в мес.
Для всей еврозоны это сущий пустяк.
Додано: Чет 12 бер, 2020 17:46
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:06
Я первоисточник ещё не читал, но в прессе было озвучено так:
"...Центробанк временно увеличит программу выкупа активов на 120 млрд евро - до конца 2020 года..."
Мадам Лагард озвучила ещё одно интересное заявление:
"Дополнительные средства будут направлены преимущественно на выкуп бумаг частных компаний."
Это то, о чем я тут писал несколько дней назад. Если ЕЦБ и ФРС начнут выкупать акции частных компаний, то фактически классического биржевого рынка уже нет....
Не царское это дело.
Додано: Чет 12 бер, 2020 18:31
ж*** ж только началась!!!
А печатают тогда, когда из ж*** нужно выходить... 120 евро или 500 баксов - это действительно не о чем!
120,500.. Трлн, второй трлн - это еще не печатание, это так залив ликвидности под выкуп бумаг или в кредит.
Так что сейчас нужны вагоны зелени!!!
Повторюсь
Как чувствуют себя товарищи которые ни в зелени???
Я ,особенно, про газ, серебро???
Поделитесь, мож есть такие, которые на палладии в этом году нагреться хотели???
Додано: Чет 12 бер, 2020 19:53
Получите и распишитесь...
Bazooka:
Fed Unleashes $1.5 Trillion Repo Bailout, Expands "Not QE" To QE5
Итак, кто больше выгрузит денег для спасения рынков? ЕЦБ или ФРС?
Кто больше обвалит цену на нефть? РФ или СА?
Довольно лихо девки пляшут....
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