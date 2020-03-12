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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: Чет 12 бер, 2020 20:46
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
ФРС заливает пожар на рынках деньгами.
Додано: Чет 12 бер, 2020 22:51
Это еще ничего!
Все впереди ребята!
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:28
Re: Горячие новости по драгоценным металлам
Репо, это, как я понимаю, все еще не то, он ж возвращается потом. Рынки не верят. Обвал будет продожаться и им останется только делать прямой безвозвратный выкуп акций на триллионы и гарантировать, что эти акции никогда не будут сброшены с баланса. Вот тогда все и начнется. Если аналитики не решат, что это бессмысленная затея и пациент скорее мертв, и целесообразно не пытаться его воскресить, а перезагрузить систему вместе с баксом и вдыхать жизнь в нового поциента. Тогда, вообще, произойдет все неожиданно и очень быстро и с обклейкой туалетов. И вирус тут ни при чем. Дело в ошибочной финансовой политике последних 40 лет и в ошибочности теории монетаризма.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в П'ят 13 бер, 2020 00:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 бер, 2020 00:31
Платина на 15-летнем минимуме. Судя по этим цифрам, скоро выстрел по платине и автоматом по серебру и остальным драгам чуть меньше, так как менее недооценены. Потому как в ноль платина сойти не может - это уже бред. Еще и когда маячит залив триллионов необеспеченных денег.
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